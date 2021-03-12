Netflix
Netflix hesap paylaşanların peşine düştü!
Netflix, dünyanın en çok üyeye sahip dijital yayın platformu. Tabi, bu herkesin Netflix aboneliği olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki, birçoğumuz hala aboneliği daha hesaplı hale getirmek adına ortak hesaplar kullanmaktayız. Dijital yayın devi, bugüne kadar bu konuda büyük bir yaptırım uygulamamıştı. Ancak görünüşe göre, Netflix artık şifre paylaşımı konusunda eskisi kadar rahat davranmayacak…
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Netflix, şifre paylaşanlara uyarı göndermeye başladı
Bu hafta itibariyle, bazı Netflix kullanıcıları ekranlarında “Bu hesabın sahibiyle birlikte yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı oluşturmalısınız” uyarısıyla karşılaşmaya başladı. Tabi, bu uyarıyı alan kullanıcılar başkasıyla hesap paylaşan üyelerdi. Her ne kadar şimdilik bu uyarıyı alanların sayısı az ve sadece TV’den platformu kullanan üyeler olsa da, bu hamle Netflix’in şifre paylaşımı konusunda tavrının değiştiğinin yadsınamayacak bir kanıtı. Bunun yanında, Netflix’in, bu kullanıcılara hesabın kendilerinin olduğunu doğrulamak için üç seçenek sunduğu görülüyor. Bu seçenekler ise ‘E-posta ile doğrulamak’, ‘SMS ile doğrulamak’ ve ‘Daha sonra hatırlat’ şeklinde. Ayrıca, ‘Daha sonra hatırlat’ seçeneğine tıklayan kullanıcıların uyarıyla bir daha karşılaşmadıklarını belirtelim. Ek olarak, hesap paylaşmanın birçok ülkede illegal bir aktivite olmadığını da belirtelim. Ancak, yine de, bu durum Netflix’in kullanıcı sözleşmesini ihlal ediyor.
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Netflix’ten şifre paylaşımı konusunda U dönüşü
Aslında, birkaç kişinin bir araya gelip ortak abonelik alması dijital yayın platformlarının hiç de yabancı olduğu bir durum değil. Zira, ABD’de yapılan bir araştırma ülkenin Y jenerasyonunun %35’inin dijital platformları bu şekilde kullandığını buldu. Tabi, Netflix vb. platformların IP adreslerimiz de dahil birçok verimize sahip olduğu da hatırlatmamıza bile gerek olmayan bir gerçek. Yani, Netflix’in kullanıcılarının yaygın bir şekilde yaptığı hesap paylaşımından tabi ki de haberi vardı. Hatta, şirket bunu kendisi yararlı bile bulmaktaydı. Öyle ki, Amerikan yayın devinin araştırmalarına göre, ortak hesap kullanıcılarının kendi hesaplarını satın alması çok yaygın bir davranıştı. Peki, ne oldu da Netflix şifre paylaşanların peşine düşmeye başladı? Açıkcası, bu şirketin iç politikalarını bilenler dışında kimsenin cevaplayamayacağı bir soru. Fakat, uzmanlar, Netflix’in deyim yerindeyse yaptığı bu U dönüşünün arkasındaki nedenin artan rekabet olduğunu düşünüyor. Bakalım, bu artan rekabet Netflix’i önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi önlemler almaya itecek…
Kaynak: TheStreamable, GammaWire
Genel
Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Netflix, insanların komik klipler arasında gezinmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında.
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Netflix’ten bütün bir şovu izlemeden kahkalara doymanızı sağlayacak mobil özellik geliyor
Big Mouth, Jerry Seinfeld ve Ali Wong gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkaya doyacaksınız. Bu özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki iOS cihazlarında kullanılabiliyor. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz hedefler arasında. Şovlardan, filmlerden veya programlardan biri ilginizi uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün.
Ürün yenilikleri direktörü Patrick Flemming, “Her zaman üyeleri eğlendirmenin ve keşfetmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi. TikTok uygulamasının piyasadaki büyümesi ve kullanıcıların ilgisini çekmesi Netflix’in Fast Laughs isimli özelliğini eklemesine yol açtı.
Son aylardaki kazanç raporlarına bakarak Netflix, Tiktok’u rakip olarak görüyor. Aynı türde içerikler oluşturan platformlar olmasalar da insanlar zamanlarını TikTok uygulamasında geçiriyor. Bunun sonucunda Netflix, iPhone kullanıcılarına telefonlarında gezinebilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Böylece insanları tekrar Big Mouth ya da başka bir şov izlemeye ikna edebileceğine inanıyor.
Netflix stand–up içeriklerine oldukça fazla yatırım yaptı. Adam Sandler ve Kevin Hart gibi yönetmenlerle anlaşmalar yapmıştı. Animasyonlar listeleri oluştu. Çok fazla içerik olduğu için bu içerikler bazı kullanıcılarla buluşamadı. Bu yeni özellik sayesinde gözden kaçan içerikler kullanıcılarla buluşacak.
Eğlence sektörüne yeni bir platform yaratmaktan ziyade gözden kaçan içerikleri kullanıcılara hatırlatmak temel hedefler arasında. Böylece Netflix, TikTok uygulamasından farklı bir çizgi sergiliyor.
Fast Laughs’a erişmek için alt gezinme menüsünü kullanmak yeterli. Şu anda iOS cihazlarını içeren özellik yakında Android cihazlarda test etmeye başlayacak.
Haber
Netflix’e Türkiye’den en hızlı bağlantı sunan servis sağlayıcı belli oldu
Netflix, Türkiye’den kendilerine en hızlı bağlantı sunabilen internet servis sağlayıcılarını açıkladı. Ayrıca dünyanın diğer ülkelerindeki internet servis sağlayıcılarıyla âlâkalı da birtakım istatistikler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de Netflix’e son 6 ayda en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcı: TurkNet.
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5 yıldır Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Netflix, elde ettiği trafik verileriyle âlâkalı açıklamalarda bulundu. Netflix’in “İSS Hız Dizini” isimli web sitesinde paylaşılan bilgilerde, Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcıların listesi yer alıyor. Bunun yanı sıra sitede, Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkelerin de geniş kapsamlı listesi bulunuyor.
Netflix verilerine göre, Türkiye’nin en hızlı bağlantı sunabilen operatörü: TurkNet
Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ilk 5 internet servis sağlayıcının açıklandığı listede 3,4 mbps bağlantı hızıyla liderlik TurkNet’e ait. Ayrıca TürkNet’i 3,2 mbps bağlantı hızıyla Türksat Kablo; 3,0 mbps bağlantı hızıyla Superonline ve Türk Telekom; 2,8 mbps bağlantı hızıyla Vodafone; 2,6 mbps’la da D-Smart takip ediyor.
Bu konuyla âlâkalı olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler’den de bir açıklama geldi. Cem Çelebiler, Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Bunun yanı sıra Çelebiler, açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi:
“Netflix verilerine göre son yedi ayda Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantı sunan telekom operatörü TurkNet! Steam’de de son bir yılda sürekli artan ve güncel olarak 25.1 mbps ortalama indirme hızıyla en hızlı ikinci bağlantıyı sunan yine TurkNet!
Yatırımlarımızın karşılığı olarak kullanıcılarımıza bu bağlantı hızlarını sunabildiğimiz için çok mutluyuz! Daha yüksek hızlar için de çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. #TurkNet”
Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkeler arasında genellikle ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri var
Netflix, İSS Hız Dizini sitesinde dünya genelindeki ülke ve bölgelerin ortalama hızlarını da paylaştı. Buna göre; Netflix’e en hızlı bağlantı sağlayabilen ülkeler arasında genellikle Avrupa ve Asya ülkeleri ve ABD yer alıyor.
3,6 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ülkeler (birinci grup):
- Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç, Romanya, Singapur, Tayland, Yeni Zelanda
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dördüncü grupta ise 3,0 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e bağlanabilen ülkeler arasında; Avusturya, Guatemala, Güney Afrika, Kolombiya, Kuveyt, Tayvan ve Türkiye’nin olduğunu görüyoruz.
Haber
Netflix, İstanbul’da açacağı ofis için 8 yıl deneyimli Operasyon Yöneticisi aradığını duyurdu
Netflix, İstanbul lokasyonunda açacağı ofis için Operasyon Yöneticisi aradığını duyuran bir iş ilanı paylaştı. Daha önce verdiği ilanda İstanbul ofisini fiziksel olarak yönetecek bir Ofisi Müdürü arayan şirket; şimdi de, Türkiye’deki içeriklerinin tanıtım ve pazarlama sürecini yönetecek bir müdür arıyor.
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Netflix’in Türkiye’de açacağı ilk ofis çok yakında İstanbul’da faaliyetlerine başlayacak. Şirket, ofisini resmi olarak açılabilecek hâle getirmeden evvel yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hatırlarsanız Netflix, İstanbul ofisini fiziksel olarak yönetecek, ofisteki her türlü ihtiyaçları giderecek bir müdür aradığını duyurmuştu.
Şimdiyse şirket, yeni bir iş ilanı daha paylaştı. Netflix Jobs adlı web sitesi üzerinden paylaşılan ilanda, İstanbul ofisi için Campaign Operations Manager aradığı görülüyor. Ayrıca Netflix’in benzer bir alanda en az 8 yıl deneyim şartı aradığı bu pozisyona lâyık olacak kişi, Netflix Türkiye ev sahipliğinde üretilen içeriklerin pazarlaması ve tanıtımından sorumlu olacak.
Netflix, İstanbul ofisini açmaya çok yaklaşmış gibi gözüküyor
Netflix’in açıklamasına göre; bu rolde görev yapacak kişi Netflix’in pazarlama, tanıtım ve sosyal ekiplerini destekleyecek. Ek olarak, Netflix’in operasyonel kampanya ihtiyaçlarını yönetmek için AV, Tasarım, Dijital ve Bölgesel prodüksiyon ekiplerindeki üreticilerle ve harici prodüksiyon ajanslarıyla yakın bir şekilde çalışacak.
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Bu arada Netflix, ilanın detaylarında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer veriyor.
Netflix’in aradığı kilit özellikler:
- Bir eğlence markasında, reklam veya medya ajansında, çevrimiçi ve çevrimdışı dahil olmak üzere eğlence içerikleri ve video prodüksiyonuna ağırlık vererek 8 yıldan fazla yönetim ve içerik prodüksiyonu deneyimine sahip olmalısınız.
- Akıcı bir şekilde İngilizce ve Türkçe bilmelisiniz.
- Çevik, hedef odaklı bir kişiliğe sahip olmalı; aynı zamanda başarılı olmaya kararlı ve her zaman mücadeleci olmaya hazır olmalısınız.
- Kampanya üretim sürecinde zaman çizelgelerini, proje teslimatlarını ve kaynaklarını planlayarak EMEA Bölgesi’ndeki içerik ekibimizi destekleyeceksiniz.
- Önemli tanıtım materyallerinin üretimini ve yerelleştirilmesini yönetmekten sorumlu olan pazarlama yöneticileri ve üretici ekibiyle ortak olacaksınız.
- Günlük olarak, üretim sürecindeki sorunların giderilme aşamalarını; bununla birlikte de yaratıcı içerik prodüksiyonlarımızın kapsamını, bütçesini ve kaynaklarını denetleyeceksiniz.
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