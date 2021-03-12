Netflix hesap paylaşanların peşine düştü!

Netflix, dünyanın en çok üyeye sahip dijital yayın platformu. Tabi, bu herkesin Netflix aboneliği olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki, birçoğumuz hala aboneliği daha hesaplı hale getirmek adına ortak hesaplar kullanmaktayız. Dijital yayın devi, bugüne kadar bu konuda büyük bir yaptırım uygulamamıştı. Ancak görünüşe göre, Netflix artık şifre paylaşımı konusunda eskisi kadar rahat davranmayacak…

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Netflix, şifre paylaşanlara uyarı göndermeye başladı

Bu hafta itibariyle, bazı Netflix kullanıcıları ekranlarında “Bu hesabın sahibiyle birlikte yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı oluşturmalısınız” uyarısıyla karşılaşmaya başladı. Tabi, bu uyarıyı alan kullanıcılar başkasıyla hesap paylaşan üyelerdi. Her ne kadar şimdilik bu uyarıyı alanların sayısı az ve sadece TV’den platformu kullanan üyeler olsa da, bu hamle Netflix’in şifre paylaşımı konusunda tavrının değiştiğinin yadsınamayacak bir kanıtı. Bunun yanında, Netflix’in, bu kullanıcılara hesabın kendilerinin olduğunu doğrulamak için üç seçenek sunduğu görülüyor. Bu seçenekler ise ‘E-posta ile doğrulamak’, ‘SMS ile doğrulamak’ ve ‘Daha sonra hatırlat’ şeklinde. Ayrıca, ‘Daha sonra hatırlat’ seçeneğine tıklayan kullanıcıların uyarıyla bir daha karşılaşmadıklarını belirtelim. Ek olarak, hesap paylaşmanın birçok ülkede illegal bir aktivite olmadığını da belirtelim. Ancak, yine de, bu durum Netflix’in kullanıcı sözleşmesini ihlal ediyor.

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Netflix’ten şifre paylaşımı konusunda U dönüşü

Aslında, birkaç kişinin bir araya gelip ortak abonelik alması dijital yayın platformlarının hiç de yabancı olduğu bir durum değil. Zira, ABD’de yapılan bir araştırma ülkenin Y jenerasyonunun %35’inin dijital platformları bu şekilde kullandığını buldu. Tabi, Netflix vb. platformların IP adreslerimiz de dahil birçok verimize sahip olduğu da hatırlatmamıza bile gerek olmayan bir gerçek. Yani, Netflix’in kullanıcılarının yaygın bir şekilde yaptığı hesap paylaşımından tabi ki de haberi vardı. Hatta, şirket bunu kendisi yararlı bile bulmaktaydı. Öyle ki, Amerikan yayın devinin araştırmalarına göre, ortak hesap kullanıcılarının kendi hesaplarını satın alması çok yaygın bir davranıştı. Peki, ne oldu da Netflix şifre paylaşanların peşine düşmeye başladı? Açıkcası, bu şirketin iç politikalarını bilenler dışında kimsenin cevaplayamayacağı bir soru. Fakat, uzmanlar, Netflix’in deyim yerindeyse yaptığı bu U dönüşünün arkasındaki nedenin artan rekabet olduğunu düşünüyor. Bakalım, bu artan rekabet Netflix’i önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi önlemler almaya itecek…

Kaynak: TheStreamable, GammaWire