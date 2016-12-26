Netflix Kullanıcı Dostu Yeni Bir Özellik Çıkaracağını Duyurdu

Netflix’in duyurduğu yeni özellikle artık sevdiğiniz filmleri ya da televizyon programlarını daha kolay ve daha hızlı bulabileceksiniz.

Çevrimiçi yayın platformu Netflix, 7 Ocak tarihinde programların kısa bir özetini içerecek olan ön izleme videoları yer alacağını belirtti. Böylelikle kullanıcılar bir programa vakit ayırmak isterlerse izleyecekler istemezlerse de yeni programlara yelek açacaklar.

Özel olarak hazırlanan bu özetler birer fragman gibi olacak ancak son derece dikkatli hazırlanmış ve kullanıcıya içerikle ilgili doğru bilgi veren videolar olacak. Programın ne ile ilgili olduğunu, ne gibi karakterlere sahip olduğunu ve nasıl bir hikaye işleyişine sahip olduğunu içeren videolar bir çok kullanıcının zamandan tasarruf etmesini sağlayacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kullanıcıların işlerini kolaylaştıran özellikler duyurmaktan mutluluk duyduklarını ve kullanıcıların yeni özellikle beraber daha haz arama yapıp daha çok program izlemeye vakit bulacağı belirtildi. Daha önceden sadece yazılı olarak yer alan program özetleri bulunuyordu şimdi ise bu yeni özellik bir çok kullanıcının işine yarayacak.