Haber
Netflix, İstanbul’da açacağı ofis için 8 yıl deneyimli Operasyon Yöneticisi aradığını duyurdu
Netflix, İstanbul lokasyonunda açacağı ofis için Operasyon Yöneticisi aradığını duyuran bir iş ilanı paylaştı. Daha önce verdiği ilanda İstanbul ofisini fiziksel olarak yönetecek bir Ofisi Müdürü arayan şirket; şimdi de, Türkiye’deki içeriklerinin tanıtım ve pazarlama sürecini yönetecek bir müdür arıyor.
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Netflix’in Türkiye’de açacağı ilk ofis çok yakında İstanbul’da faaliyetlerine başlayacak. Şirket, ofisini resmi olarak açılabilecek hâle getirmeden evvel yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hatırlarsanız Netflix, İstanbul ofisini fiziksel olarak yönetecek, ofisteki her türlü ihtiyaçları giderecek bir müdür aradığını duyurmuştu.
Şimdiyse şirket, yeni bir iş ilanı daha paylaştı. Netflix Jobs adlı web sitesi üzerinden paylaşılan ilanda, İstanbul ofisi için Campaign Operations Manager aradığı görülüyor. Ayrıca Netflix’in benzer bir alanda en az 8 yıl deneyim şartı aradığı bu pozisyona lâyık olacak kişi, Netflix Türkiye ev sahipliğinde üretilen içeriklerin pazarlaması ve tanıtımından sorumlu olacak.
Netflix, İstanbul ofisini açmaya çok yaklaşmış gibi gözüküyor
Netflix’in açıklamasına göre; bu rolde görev yapacak kişi Netflix’in pazarlama, tanıtım ve sosyal ekiplerini destekleyecek. Ek olarak, Netflix’in operasyonel kampanya ihtiyaçlarını yönetmek için AV, Tasarım, Dijital ve Bölgesel prodüksiyon ekiplerindeki üreticilerle ve harici prodüksiyon ajanslarıyla yakın bir şekilde çalışacak.
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Bu arada Netflix, ilanın detaylarında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer veriyor.
Netflix’in aradığı kilit özellikler:
- Bir eğlence markasında, reklam veya medya ajansında, çevrimiçi ve çevrimdışı dahil olmak üzere eğlence içerikleri ve video prodüksiyonuna ağırlık vererek 8 yıldan fazla yönetim ve içerik prodüksiyonu deneyimine sahip olmalısınız.
- Akıcı bir şekilde İngilizce ve Türkçe bilmelisiniz.
- Çevik, hedef odaklı bir kişiliğe sahip olmalı; aynı zamanda başarılı olmaya kararlı ve her zaman mücadeleci olmaya hazır olmalısınız.
- Kampanya üretim sürecinde zaman çizelgelerini, proje teslimatlarını ve kaynaklarını planlayarak EMEA Bölgesi’ndeki içerik ekibimizi destekleyeceksiniz.
- Önemli tanıtım materyallerinin üretimini ve yerelleştirilmesini yönetmekten sorumlu olan pazarlama yöneticileri ve üretici ekibiyle ortak olacaksınız.
- Günlük olarak, üretim sürecindeki sorunların giderilme aşamalarını; bununla birlikte de yaratıcı içerik prodüksiyonlarımızın kapsamını, bütçesini ve kaynaklarını denetleyeceksiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisi, kutusunda şarj aletiyle gelecek!
Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru güvenilirliği yüksek bir kaynak, OnePlus 9 serisinin 4.500 mAh batarya ile geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ise popüler sızıntıcı Max Jambor, OnePlus‘ın yeni serisinin kutusundan şarj cihazının çıkacağını söyledi. Ayrıca önceki sızıntıları da bu paylaşımıyla birlikte onayladı. Jambor, kutudan çıkan şarj aletinin kaç W olacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak tahminlere göre kutudan çıkan şarj aletinin hızı, cihazın desteklediği maksimum hız ile aynı olacaktır.
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OnePlus 9 serisi, kaç mAh batarya ile gelecek?
Twitter‘da, cihazın batarya kapasitesini gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre her iki telefonda da çift hücreli pil teknolojisi mevcut. Twitter paylaşımında, cihazların 4500 mAh batarya kapasitesi ile geleceği belirtiliyor. Kaynağa göre OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarjı destekleyecek. Taban modelin de bu hızı desteklemesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca yine sızıntılara göre her iki cihaz da kablosuz hızlı şarjı destekliyor olacak. Bu şarj hızının 45W’a kadar çıkması olası. Lite model hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
OnePlus’ın yeni amiral gemisi serisi hakkında bugüne kadar neler ortaya çıktı?
OnePlus 9 serisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Her iki telefon da 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Bununla birlikte, pro model 6.78 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir panel kullanacak. Ancak taban modelde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran karşımıza çıkacak. Serinin mart ayında geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla şey duyabiliriz.
Genel
Instagram TikTok arasında video savaşı başlıyor
Instagram, TikTok rakibi akış bölümü olan Reels’i kısa süre önce hayatımıza soktu. Sosyal medya platformu, başka platformlardan gelen videolara izin vermeyecek.
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TikTok, ByteDance’in sahibi olduğu bir sosyal medya platformu. Kullanıcıların klipler çektiği bir uygulama olarak başlayan TikTok, sonradan her türlü içeriğin bulunduğu bir platforma dönüştü. Kısa sürede oldukça popüler olan uygulama, neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Bu popülerlikte hoşlanmayan birileri varsa, o da Facebook. Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da sahibi. Kullanıcıların başka platformlara kaymasından hoşnut olmayan şirket, rakiplerini ya satın alıyor, ya da kullanıcıları çeken özellikleri kendine ekliyor. Benzer bir durum geçmişte Snapchat ile yaşanmış, uygulama büyük oranda kullanıcı kaybetmişti. Benzer bir hamle izleyen Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels’i çıkardı. Sosyal medya devi Reels’te Watermark kullanılan videolar paylaşılmasını yasakladı.
Instagram TikTok savaşı
Reels ile TikTok’a rakip olan Instagram, aslında oldukça benzer bir içerik paylaşma platformu sundu. Özellikle benzer araçlar sunan şirket bu hamlesi sayesinde, Reels’i oldukça popüler yapmayı başardı. Videoların dikey çekilmesi, yüksek çözünürlükte olması gibi kurallar ekleyen şirket, yeni getirdiği bir kuralla savaşın ilk kıvılcımlarını çaktı. Paylaşılan Reels videolarında Watermark olarak isimlendirilen damganın olmasını yasaklayan sosyal medya devi, bu özelliği barındıran videoları özellikle geri planda tutacak. Bu sayede Instagram, TikTok üzerinden gelen içeriğe ücretsiz bir reklam hizmeti sunup Kullanıcılarını kaptırmayacak. Şirketin iddiası, bu sayede kalitesiz çalıntı içeriğin önüne geçileceği yönünde. TikTok’un, buna nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Donanım
RedmiBook Pro Intel ve AMD işlemcilerle geliyor
Xiaomi, 25 Şubat tarihinde yapacağı büyük etkinliğe hazırlanıyor. Yeni telefonların da tanıtılacağı etkinlikte, RedmiBook Pro laptoplar geliyor. Üstelik hem Intel hem de AMD işlemcilerle.
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Şubat ayı Xiaomi’nin alt markası Redmi için, oldukça yoğun geçecek. Şirket, 25 Şubat’ta yapacağı bir etkinlik ile yeni nesil elektronik ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazır. İlk olarak yeni Redmi K40 ailesi derken, şimdi de RedmiBook Pro’nun da etkinlikte tanıtılacağı ortaya çıktı. Özellikle fiyat, performans ürünleriyle ortaya çıkan Çinli üretici, etkinlikte birkaç yeni model tanıtacak. Kullanıcılar, modellerin özellikle hangi işlemci üreticisinin ürünüyle geleceğini merak ederken, oldukça şaşırtıcı bir bilgi geldi. RedmiBook Pro, hem Intel hem de AMD işlemcilerle gelecek.
RedmiBook Pro Intel
Intel versiyonlu laptop, şirketin Tiger Lake H serisi işlemci kullanacak. H serisi, mevcut U model işlemcilerin daha yüksek performanslı versiyonu. 11. nesil olan bu Intel işlemci, 35 W enerji tüketimine, 8 çekirdeğe ve 10 nm boyuta sahip. Aynı zamanda i5 versiyonu da olacak olan laptop, her iki model için de Nvidia GeForce MX450 işlemciye sahip olacak. İlk olarak Ocak ayındaki online CES fuarında ortaya çıkan RedmiBook Pro, 15 inç boyutunda olacak. MacBook modellerinden alışık olduğumuz alüminyum kasa ile gelecek olan RedmiBook, malzeme kalitesi olarak da kullanıcıları memnun edecek. Aydınlatmalı klavye, USB-C, HDMI portu ve 16 GB RAM bilinen bazı özellikleri.
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AMD versiyon
RedmiBook , aynı zamanda bir AMD versiyonuna da sahip olacak. Oldukça performanslı olan bu işlemciler, kullanıcıları gözdesi durumunda. RedmiBook Pro 15 S olarak isimlendirilecek model, AMD Ryzen 5 5699H ve Ryzen 7 5800H işlemcili iki modelle geliyor. İki versiyonla ilgili fiyat bilgisi bulunmazken, AMD ve Intel modeller arasında fiyat farkı olacak mı? Fiyatlar ve Hangi modelin daha çok satılacağı merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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