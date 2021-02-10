Netflix, İstanbul lokasyonunda açacağı ofis için Operasyon Yöneticisi aradığını duyuran bir iş ilanı paylaştı. Daha önce verdiği ilanda İstanbul ofisini fiziksel olarak yönetecek bir Ofisi Müdürü arayan şirket; şimdi de, Türkiye’deki içeriklerinin tanıtım ve pazarlama sürecini yönetecek bir müdür arıyor.

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Netflix’in Türkiye’de açacağı ilk ofis çok yakında İstanbul’da faaliyetlerine başlayacak. Şirket, ofisini resmi olarak açılabilecek hâle getirmeden evvel yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hatırlarsanız Netflix, İstanbul ofisini fiziksel olarak yönetecek, ofisteki her türlü ihtiyaçları giderecek bir müdür aradığını duyurmuştu.

Şimdiyse şirket, yeni bir iş ilanı daha paylaştı. Netflix Jobs adlı web sitesi üzerinden paylaşılan ilanda, İstanbul ofisi için Campaign Operations Manager aradığı görülüyor. Ayrıca Netflix’in benzer bir alanda en az 8 yıl deneyim şartı aradığı bu pozisyona lâyık olacak kişi, Netflix Türkiye ev sahipliğinde üretilen içeriklerin pazarlaması ve tanıtımından sorumlu olacak.

Netflix, İstanbul ofisini açmaya çok yaklaşmış gibi gözüküyor

Netflix’in açıklamasına göre; bu rolde görev yapacak kişi Netflix’in pazarlama, tanıtım ve sosyal ekiplerini destekleyecek. Ek olarak, Netflix’in operasyonel kampanya ihtiyaçlarını yönetmek için AV, Tasarım, Dijital ve Bölgesel prodüksiyon ekiplerindeki üreticilerle ve harici prodüksiyon ajanslarıyla yakın bir şekilde çalışacak.

Bu arada Netflix, ilanın detaylarında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer veriyor.

Netflix’in aradığı kilit özellikler: