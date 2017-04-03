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Netflix’in Windows 10 Uygulamasına Çevrimdışı Kullanım Özelliği Geliyor

Netflix’in Windows 10 Uygulamasına Çevrimdışı Kullanım Özelliği Geliyor

3 Nisan, 2017 Uygulama 0 yorumlar

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Netflix geçtiğimizin yılın sonunda Android ve iOS uygulamalarına çevrimdışı izleme özelliği getirmişti ve sıra Windows’a gelmiş gözüküyor.

Dün yapılan güncelleme ile beraber artık Daha Sonra İzle özelliği Netflix’in Windows 10 PC uygulamasında da yer alacak. Tıpkı mobil uygulamalarda olduğu gibi Windows 10 uygulamasında da içerik indirme konusu biraz kısıtlı.

Çevrimdışı izlemek için sadece bazı içerikler indirilebilecek. Bu içeriklerin genelini Netflix’in kendi yapımları oluşturuyor. Bunun dışında bütün Star Trek içerikleri ve Breaking Bad bölümleri yer alıyor. Güncelleme bugün Windows Store üzerinden Windows 10 kullanıcılarına yayınlandı ancak güncellemenin Windows 10 Mobile ya da Xbox One desteği henüz bilinmiyor.

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