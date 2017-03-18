Netflix’te uzun bir süredir yayınlanan içerikler kullanıcılar tarafından Beğendim veya Beğenmedim gibi iki farklı şekilde oylanabiliyordu ve artık bu sistem değişiyor.

Netflix’in Başkan Yardımcısı Todd Yellin yaptığı açıklamada bu sistemin yerine daha yaygın olan beş yıldızlı değerlendirme sisteminin geleceğini belirtti. Basına bir brifing veren Yellin yapımlara ve içeriklere milyarlarca dolar harcadıklarını ve bu yüzden izleyicilerin en çok neyi izlemeyi sevdiklerini bilmenin son derece önemli olduğunu açıkladı.

Bu değişiklik Nisan ayı içerisinde gelecek ve Netflix’in hizmet verdiği her ülkede kullanıma açılacak. Yani kısa zaman içerisinde bunu görebiliriz. Şirket geçen yıl bu sisteme geri dönüş yapılacağının sinyallerini vermişti. Bu daha yeni sistem beta testindeyken konuşuluyordu.

5 yıldızlı oylama sistemi ile beraber kullanıcıların bir içeriği ne kadar beğendiği bilgisi yüzde olarak da verilecek. Bu sayede kullanıcılar yeni içeriklere daha az ön yargı ile yaklaşacak. Ayrıca yeni sistemle beraber kullanıcılara önerilecek içeriklerde de daha fazla gelişme olması bekleniyor.