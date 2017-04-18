Netflix Filmlerini Platformundan Önce Sinemada Gösterebilir

Netflix, Amazon, Hulu ve diğer video içerik servisleri birbirleri ile büyük bir rekabet halinde ancak bu rekabet sadece kendi aralarında değil.

Netflix ve Amazon yapımlarının artık hem büyük ödül törenlerinde görür olduk hem de büyük bağımsız festivallerde agresif bir satın alım içerisinde olduğunu. Peki yayın platformlarının film stüdyosunda dönüşmesinde sinemaların bir etkisi var mı?

Amazon tarafından yayınlanan Manchester by the Sea ve Chi-Raq gibi ödüllü filmler Amazon Prime Video’dan önce sinemalarda gösterildi. Ancak Netflix bundan şimdiye kadar kaçındı. Bunun nedeni ise ortaya çıktı.

Filmlerin neden sinemada gösterilmediğini soran bir hissedara şirketten cevap olarak platformun üyelerinin verdikleri paralar ile bu filmlerin çekilebildiğini ve bu yüzden ilk platform üyelerinin bu filmleri görmeyi hak ettiği açıklandı. Platformun Amerika’da AMC ve Regal gibi sinema zincirleri ile anlaşmaları var. Şirket eğer bu sinema zincirlerinin filmlerini yayınlamak istiyorsa Netflix ile beraber aynı anda gösterime sokmayı kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Örneğin Will Smith’in yer aldığı ve Suicide Squad’ın yönetmenin çektiği Bright filmi platform ile sinemalarda aynı anda gösterime girecek.