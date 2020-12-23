Netflix ebeveyn kontrolleri nasıl kullanılır?

Netflix, çocukları için güvenli yayınları tercih etmek isteyen ebeveynlere gerekli ayarları yapmaları için birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

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Ünlü yayın platformu klasik filmlerden çizgi filmlere, orijinal yapımlarından yepyeni film ve dizilere, dopdolu bir içeriğe sahip. Netflix, yetişkinler için olduğu kadar, çocuklar için de geniş çaplı bir arşiv sunuyor. Ancak, maalesef platformdaki her içerik çocuklar için uygun değil. Neyse ki, kapsamlı özellikleri sayesinde, Netflix aboneleri çocuklarının sadece kendi belirlediği içerikleri izlemelerini sağlayabilir.

Bu yazımızda sizlerle Ebeveyn Kontrolleri adı verilen bu özellikleri kullanarak Netflix’i çocuklarınız için güvenli hale getirmenin adımlarını paylaşacağız.

Belirli bi yetişkinlik düzeyine sahip profil oluşturma

Netflix’te oluşturduğunuz farklı profilleri farklı yetişkinlik düzeyleri ayarlayarak özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, Profil Yönetimi sayfanıza gidin, Profil Ekle öğesinden yeni bir profil oluşturun. Profili isimlendirdikten sonra Çocuk öğesini seçin. Devam Et dedikten sonra oluşturduğunuz yeni profili, profiller sayfasında görüntüleyebileceksiniz.

İçerik engelleme

Netflix’in güvenlik amaçlı bir diğer özelliği ise belirlediğiniz içerikleri engelleme ve bu engelleri kaldırabilme. Bu özellik, ebeveynlerin uygunsuz buldukları içerikleri daha detaylı bir şekilde engellemeleri için olanak sağlıyor.

Bir içeriği engellemek için bir web tarayıcısından Hesap sayfanıza gidin. Burada, yönetmek istediğiniz profilin Profil ve Ebeveyn Kontrolleri ayarlarını açın. İzleme Kısıtlamaları ayarını değiştirin. Bu noktada Netflix parolanızı girmeniz gerek. Daha sonra İçerik Kısıtlamaları altında engellemek istediğiniz içeriğin adını yazın ve belirdiğinde o içeriğe tıklayın. Bu işlemi geri almak için engelledikten sonra içeriğin yanında çıkan X işaretine basabilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak yaptıklarınızı kaydedebilirsiniz. Kaydetme tamamlandıktan sonra belirlediğiniz içerikler belirlediğiniz profilden kaldırılacaktır.

Profil kilitleme

Ebeveynler ayrıca kendi profillerini veya hesaplarında bulunan diğer profilleri bir PIN kodu ile kilitleyebilirler. Netflix, Türkiye kullanıcılarını, eğer hesabın kullanıcıları arasında 18 yaşından küçük bireyler varsa, yetişkinlere hitap eden içerikleri görüntülemek için bir PIN kodu oluşturmayı zorunlu tutuyor. Bu PIN kodunu ayrıca hesabınızdaki diğer profillere erişimi kısıtlamak için de kullanabiliyorsunuz. Böylece PIN kodunu bilmeyen ama aynı hesabı kullanan kişileri birbirlerinin profillerine erişemiyor.

Bir profile PIN kodu eklemek için Hesap sayfanıza gidin. Kilitlemek istediğiniz profilin Profil ve Ebeveyn Kontrolleri ayarlarını açın. Profil Kilidi ayarını açın, ve kimliğinizi doğrulamak için Netflix parolanızı girin. Seçili profile erişmek için PIN İste kutusunu işaretleyin ve belirlediğiniz 4 haneli PIN kodunuzu girin. Bu adımdan sonra Netflix’in PIN özelliğini destekleyen bütün cihazlarınızda kodunuzu güvenle kullanabilirsiniz.

PIN kodunuzu unuttursanız, Netflix‘e bir web tarayıcısından erişerek kodu değiştirebilirsiniz.