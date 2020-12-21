Dizi/Film/Kitap
Netflix, 2020’nin en iyi 7 yayın programını sundu
Netflix, 2020 yılında, özellikle pandemi sürecinde, hepimiz için eğlence ve rahatlama platformu oldu. Bulunduğumuz bu süreç 2021 senesinde de devam edebilir gibi duruyor. Ayrıca bu süreç, birçok harika film ve TV şovu için zaman ayırmamızı sağladı.
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Netflix, sevdiklerinize ve size harika TV şovları sunuyor
Uygulama size, üç ayrı ödeme seçeneği sunuyor. Eğer seçeceğiniz plan “Temel” kategorisindeyse, aylık 17.99 TL ödemelisiniz. Seçtiğiniz bu temel program, size yalnızca tek ekranda izleme olanağı tanır. Seçeceğiniz plan “Standart” kategorisinde yer alıyorsa, aylık 29.99 TL ödemeniz gerekir. Bu plan size iki farklı ekranda uygulamayı açmanızın yanında izlediğiniz şovları HD kalitesinde sunar. Son plan ise “Premium” pakettir. Bu pakete aylık 41.99 TL ödemeniz gerekir. Seçtiğiniz son paket size toplamda dört ayrı ekranda uygulamayı açma imkanı tanır ve ultra HD görüntü kalitesi sunar.
Uygulamayı satın aldıktan sonra birçok TV şovunu izleyip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle ve ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok TV şovunun yanında, çocuklara özel “çocuk” bölümünden çeşitli şovlara ulaşabilirsiniz. Uygulama içinden en iyi 7 TV şovunu sizler için bir araya getirdik.
Netflix’in çarpıcı 7 şovu
“To The Lake”
Bu sene satın alınan “To The Lake” 2019 Rus web dizisi, aslında bir romandan uyarlanmış. Rus romanı olan Vongozero, bu diziye ilham vermiş. Bulunduğumuz dönemin fantastik kurgusu denilebilir aslında. Bir sezon olan dizi, pandemi sürecinden kurtulmaya çalışan bir grubu anlatıyor. Bu grup yaşam mücadelesi verirken, sevdiklerini ve insanlıklarını da riske atarlar.
“Alive”
2020 Güney Kore yapımı olan film, şehrin bir virüse yakalanmasıyla kendini eve kilitleyen bir gencin internet üzerinden yardım çağrılarını ve bu çağrıların sonuçlarını izleyiciyle paylaşıyor. Filmi izlerken, çoğu sahnede fazla gerilip dehşete kapılabilirsiniz. Bulunduğumuz süreç boyunca hissettiğimiz çoğu duygu, bu filmde bizlere eşlik edecek.
“Tiger King”
Tiger King, 7 bölümden oluşan bir mini belgesel. 200’den fazla büyük kediye sahip olan Joe Exotic’in, beslediği büyük kedileri ve büyük kedilerin haklarını koruyan Carol Baskin ile olan çeşitli davaları anlatıyor.
“Bir Başkadır”
2020 yılına damgasını vuran dizi, 1 sezondan oluşuyor. Gündelikçilik yapan Meryem, zaman zaman baygınlık geçirir. Tanıdığı birinin tavsiyesi üzerine bir psikiyatriste gider. Psikiyatrist olan Peri, Meryem’den çok şey öğrenir. Bulunduğumuz dönemin sosyal sorunlarını, aile içi çatışmaları ve toplum baskısını farklı pencerelerden anlatan bir dizi. Zaman zaman kendinizi sorgulayacağınız ve çeşitli dersler çıkaracağınız kısa bir hikaye.
“Tuca and Bertie”
Yetişkin animasyonu olan TV şovu, henüz 1 sezonunu yayınladı. Özgür ruhlu olan Tuca ve Bertie, çelişkili karakterlerine rağmen hayatları boyunca birbirlerine destek olur ve ortaya çeşitli maceralar çıkar. İkinci sezonu Netflix’te yayınlanmayacak olan dizi Cartoon Network’te izleyicileriyle buluşacak. Eğer BoJack gibi yetişkin animasyonlarını seviyorsanız bu şov size göre.
“The Witcher”
İlk sezonu geçen sene yayınlanan dizi, sağlam bir geçmişe sahip. Aynı zamanda oyunu ve kitap serisi olan The Witcher, tüm dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Henry Cavill‘in canlandırdığı Geralt, izleyicileri büyük ölçüde heyecanlandırdı. Fantastik kurgu olan dizi, canavar avcısı olan Geralt’ın başından geçenleri zaman çizelgelerini karıştırarak izleyiciye sunar. Yeni sezonu yaklaşan diz, izleyicileri bir hayli heyecanlandırıyor.
“The Crown”
Eğer tarihle ilgiliyseniz bu dizi size birçok tarihi olayı anlatacak. Kraliçe Elizabeth‘in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayları sizlere sunuyor. Ayrıca, inanılmaz sinematografi ve oyuncu kadrosu muhteşem bir görsel şöleni sizlerle sunuyor. 4 sezondan oluşan dizi, dördüncü sezonunu 2020’de izleyenleriyle buluşturdu.
Dizi/Film/Kitap
Stranger Things yıldızı yeni bir bilim kurgu filminde
Stranger Things dizisindeki “Eleven” karakterini oynayarak adını duyuran yıldız Millie Bobby Brown, Anthony ve Joe Russo’nun yeni filmi “The Electric State”te büyük bir rol oynamak için hazırlanıyor.
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Yine bir bilim kurgu projesi
The Loop’un haberine göre, The Electric State adlı yeni proje, Simon Stalenhag’ın popüler resimli kitabı Tales from the Loop (Döngü’den Hikayeler) eserinden ilham alınarak hazırlanmış. Hikaye, alternatif bir gelecekte bulunan genç bir kızı anlatıyor. Film ise, yol arkadaşı bir robota sahip olan bu genç kızın, robotu erkek kardeşinin gönderdiğini öğrendikten sonra, robotla beraber kardeşini aramak için ülkenin bir ucundan diğerine yolculuğunu konu alıyor.
Filmin yönetmenleri Russo Kardeşler, daha önce Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame de dahil dört tane Marvel filminin yönetmenliğine imza atmışlardı. 2017 yılında haklarını satın aldıkları bu yeni filmi ise kendi yapım şirketleri olan AGBO çatısı altında çıkaracaklar. Senaryoyu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely ise yönetmenlerin daha önceki dört Marvel filminde beraber çalıştıkları senaristler.
Yapım kadın oyuncuları desteklemesiyle öne çıkıyor
Senaristlerden Markus, Deadline’a verdiği ropörtajda The Electric State’in, genç bir kızın insani yönlerine sıcak bir şekilde bakan ve onun gücünü gösteren bir hikayesi olduğunu vurguladı. Bu projede özellikle kadın oyuncuların sayı olarak fazla olmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Markus, bir yardımcı karakter hariç, önemli bütün karakterlerin kadın olmasından da gurur duyduklarını ve bu proje için çok heyecanlı olduklarını belirtti.
Hayranlarından Brown’a tam destek!
Bu süreçte yoğun bir şekilde çalışan Netflix yıldızı Brown ise yakın zamanda Enola Holmes’ta oynadı. Şu sıralar Stranger Things için dördüncü sezon çekimlerini gerçekleştiriyor. Yıldızın hayranları ise sosyal medyadan kendisine desteklerini sonuna kadar sürdürüyor.
Brown’ın gelecekteki projeleri ise şöyle:
- Godzilla vs. Kong
- The Girls I’ve Been
- The Thing About Jellyfish
Dizi/Film/Kitap
BluTV, Çıplak dizisini bilinmeyen bir sebeple yayından kaldırdı!
BluTV’nin tartışma yaratan dizisi Çıplak, bugün itibariyle yayından kaldırıldı. Diziyi izlemek isteyen kullanıcılar, BluTV’nin internet sitesine girdiklerinde “Bu içerik BluTV’den kaldırılmış olabilir. Lütfen çağrı merkezimizle iletişime geçiniz.” uyarısıyla karşılaşıyorlar. Çıplak dizisinin BluTV platformundan kaldırılmasının sebebi ise bilinmiyor.
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BluTV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı
Türkiye merkezli dijital yayın platformu BluTV, 11 Haziran 2020 tarihinde yayına aldığı 8 bölümden oluşan Çıplak adlı dizisini bugün yayından kaldırma kararı aldı. Geçimini eskortlukla sağlayan bir kadının hayatını anlatan Çıplak’ın yayından kaldırılma sebebiyle alakalı BluTV kanadından resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Tıpkı Netflix mantığıyla kullanıcılarına hizmet veren dijital yayın servisi BluTV, bünyesinde yerli-yabancı dizi ve filmler barındırıyor. Bunlara ek olarak BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video gibi kendi orijinal yapımlarını da üretiyor. İşte onlardan birisi olan Çıplak, 11 Haziran 2020 tarihinde 8 bölümlük bir dizi olarak BluTV kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Bugün itibariyle de Çıplak dizisini yayından kaldıran BluTV, kullanıcılarına henüz resmi bir açıklama dahi yapmadı.
Çıplak; babaannesi ile beraber yaşayan Eylül isminde bir kadının hayat hikayesini anlatıyor. Hayatını eskortluk yaparak idame ettirmeye çalışan Eylül, yeterli maddi güce sahip olduktan sonra Galler’e taşınmak ve yeni bir hayat kurmak istemektedir. Tüm bu dramatize hayatı izleyicilerinin karşısına çıkan Çıplak, günün birinde Instagram’da tanıştığı Cem’e aşık olan Eylül’ün o günden sonra hayatında meydana gelen değişiklikleri anlatmakta olan dram konulu bir dizi.
Sosyal medya kullanıcılarına göre BluTV’nin Çıplak dizisini kaldırmasında Cüneyt Özdemir’in payı var
Çıplak, bundan önce RTÜK tarafından 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi, Cinsellik veya çıplaklık unsurları içerir ve Olumsuz örnek olabilecek unsurlar içerir ibareleriyle işaretlenmiş ve oldukça sakıncalı bulunmuştu. Çıplak dizisinin BluTV platformundan kaldırılmasını RTÜK’ün talep edip etmediği bilinmiyor; ancak konuyla alakalı olarak sosyal medya, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yönelik yoğun bir suçlama girişimi başlatmış durumda.
Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum + pic.twitter.com/LDEFinvUeO
— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) December 14, 2020
YouTube kanalından yaptığı canlı yayınlarla izleyicilerin karşısına çıkaran Cüneyt Özdemir, Çıplak dizisi hakkında yaptığı bir yorumda RTÜK Başkanı’na atıfta bulunmuştu. Özdemir, “RTÜK Başkanı Ebubekir Bey bunu iyi ki izlememiş, izlese kılıcını çekecek, tak tak tak kes bunları at diyecek” şeklinde ironik bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medya kullanıcılarıysa, Özdemir’in bu tweeti sebebiyle RTÜK’ün harekete geçtiğini ve bunun sonucunda Çıplak dizisinin BluTV platformundan kaldırıldığını ifade ediyorlar.
BluTV: “Geri dönecek!”
Çıplak dizisini kaldırmasıyla ilgili olarak BluTV yetkilileri, sosyal medyadan açıklama yaptı. Dizinin kısa bir süreliğine yayından kaldırıldığını ifade eden şirket yetkilileri, dizinin en kısa zamanda tekrar platforma ekleneceğini duyurdu.
Dizi/Film/Kitap
En iyi belgesel diziler hangileri? IMDb açıkladı
2020 yılında izlenen en iyi belgesel diziler, IMDb tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu. İlk sırasında “Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik” adlı suç konulu belgeselin yer aldığı IMDb 2020 listesinde, Netflix’te çok izlenen The Last Dance da bulunuyor.
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2020 yılı, dizi/film yapımcıları ve özellikle de Netflix, Amazon Prime Video gibi dijital yayın servisleri için çok kârlı geçti. Zira hepimizin malumu olduğu üzere, 2020 yılını neredeyse tamamen evlerimizde geçirdik ve zaruri ihtiyaçlar dışında pek dışarı çıkmadık. Hal böyle olunca da doğal olarak eğlence ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere, Netflix, BluTV gibi dijital yayın servisleri imdadımıza yetişti.
Kısa süre önce ülkemize giriş yapan Amazon Prime Video hizmetinin de hayatımıza nakşetmesiyle beraber, internet ortamında sayısız içeriklerin olduğu bir dizi/film/belgesel kataloğuna sahip olmuş olduk. Türkiye ve dünyada, dizi ve filmler kadar son zamanlarda popülerleşen bir başka içerik türü daha var; onlar da belgesel diziler.
Belgesel dizileri; bildiğimiz belgesellerin, dizileştirilmiş yani dizi gibi izleyiciye aktarılmaya çalışılmış versiyonları olarak tanımlayabiliriz. Normal dizilerin aksine çoğu zaman flashbacklerle karşımıza çıkan belgesel diziler, kısa olmaları hasebiyle şahsen benim de yegane tercihlerimdendir.
Peki acaba Dünya 2020 yılında, belgesel diziler kategorisindeki en çok hangi içerikleri izledi? IMDb, 2020 yılında en popüler diziler hakkında yaptığı açıklamada en iyi belgesel diziler kategorisinden 10 adet belgesel dizi açıkladı.
En iyi belgesel diziler #1: Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik
IMDb puanı: 7,6
Başrol oyuncuları: John Reinke, Kelci Saffery, John Finlay
Konusu (Beyazperde): Eli silahlı, çok eşli bir country şarkıcısı olan Joe, büyük kedilere ilgisi olan bir adamdır. Oklahoma’da bir yol kenarı hayvanat bahçesi işleten Joe ve onun gibi büyük kedilere karşı tutku besleyen uyuşturucu baronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan topluluğun hayatı oldukça karmaşıktır.
Carole Baskın adında bir büyük kedi barınağı sahibi ve hayvan aktivistinin onların işini engellemeye çalışması, işlerin karanlık bir hal almasına neden olur. Meydana gelen rekabeti engellemek için harekete geçen Joe, kiralık katil tutmaya karar verir. Ancak bu durum Joe’nun tutuklanmasına neden olacaktır.
En iyi belgesel diziler #2: The Last Dance
IMDb puanı: 9,2
Başrol oyuncuları: Phil Jackson, Michael Jordan, David Aldridge
Konusu (Beyazperde): The Last Dance, Michael Jordan’ın kariyerine odaklanıyor. 1997-1998 sezonunun bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği belgeselde, Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls’un yükselişine ve altıncı NBA şampiyonluğuna odaklanıyor.
#3: Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı
IMDb puanı: 8,0
Başrol oyuncuları: Deanna Thompson, John Green, Claudette Hamlin
Konusu (Wikipedia): Netflix’te yer alan belgesel serisi, Luka Magnotta isimli Kanadalı bir gencin, evinde öldürdüğü iki adet yavru kedi videosunu internete yüklemesi üzerine gruplaşarak katilin yerini bulmak isteyen topluluğu konu alıyor.
IMDb tarafından açıklanan en iyi belgesel diziler listesinin ilk üç sırasında, yukarıda bahsettiğimiz içerikler bulunuyor. IMDb’nin açıkladığı en iyi belgeseller 2020 listesinin tam hali ise şu şekilde:
- Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik
- The Last Dance
- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı
- The Vow
- Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin
- I’ll Be Gone in the Dark
- Down to Earth with Zac Efron
- McMillions
- Pandemic: How to Prevent an Outbreak
- Gabriel Fernandez’i Kim Öldürdü?
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