Netflix, 2020’nin en iyi 7 yayın programını sundu

Netflix, 2020 yılında, özellikle pandemi sürecinde, hepimiz için eğlence ve rahatlama platformu oldu. Bulunduğumuz bu süreç 2021 senesinde de devam edebilir gibi duruyor. Ayrıca bu süreç, birçok harika film ve TV şovu için zaman ayırmamızı sağladı.

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Netflix, sevdiklerinize ve size harika TV şovları sunuyor

Uygulama size, üç ayrı ödeme seçeneği sunuyor. Eğer seçeceğiniz plan “Temel” kategorisindeyse, aylık 17.99 TL ödemelisiniz. Seçtiğiniz bu temel program, size yalnızca tek ekranda izleme olanağı tanır. Seçeceğiniz plan “Standart” kategorisinde yer alıyorsa, aylık 29.99 TL ödemeniz gerekir. Bu plan size iki farklı ekranda uygulamayı açmanızın yanında izlediğiniz şovları HD kalitesinde sunar. Son plan ise “Premium” pakettir. Bu pakete aylık 41.99 TL ödemeniz gerekir. Seçtiğiniz son paket size toplamda dört ayrı ekranda uygulamayı açma imkanı tanır ve ultra HD görüntü kalitesi sunar.

Uygulamayı satın aldıktan sonra birçok TV şovunu izleyip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle ve ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok TV şovunun yanında, çocuklara özel “çocuk” bölümünden çeşitli şovlara ulaşabilirsiniz. Uygulama içinden en iyi 7 TV şovunu sizler için bir araya getirdik.

Netflix’in çarpıcı 7 şovu

“To The Lake”

Bu sene satın alınan “To The Lake” 2019 Rus web dizisi, aslında bir romandan uyarlanmış. Rus romanı olan Vongozero, bu diziye ilham vermiş. Bulunduğumuz dönemin fantastik kurgusu denilebilir aslında. Bir sezon olan dizi, pandemi sürecinden kurtulmaya çalışan bir grubu anlatıyor. Bu grup yaşam mücadelesi verirken, sevdiklerini ve insanlıklarını da riske atarlar.

“Alive”

2020 Güney Kore yapımı olan film, şehrin bir virüse yakalanmasıyla kendini eve kilitleyen bir gencin internet üzerinden yardım çağrılarını ve bu çağrıların sonuçlarını izleyiciyle paylaşıyor. Filmi izlerken, çoğu sahnede fazla gerilip dehşete kapılabilirsiniz. Bulunduğumuz süreç boyunca hissettiğimiz çoğu duygu, bu filmde bizlere eşlik edecek.

“Tiger King”

Tiger King, 7 bölümden oluşan bir mini belgesel. 200’den fazla büyük kediye sahip olan Joe Exotic’in, beslediği büyük kedileri ve büyük kedilerin haklarını koruyan Carol Baskin ile olan çeşitli davaları anlatıyor.

“Bir Başkadır”

2020 yılına damgasını vuran dizi, 1 sezondan oluşuyor. Gündelikçilik yapan Meryem, zaman zaman baygınlık geçirir. Tanıdığı birinin tavsiyesi üzerine bir psikiyatriste gider. Psikiyatrist olan Peri, Meryem’den çok şey öğrenir. Bulunduğumuz dönemin sosyal sorunlarını, aile içi çatışmaları ve toplum baskısını farklı pencerelerden anlatan bir dizi. Zaman zaman kendinizi sorgulayacağınız ve çeşitli dersler çıkaracağınız kısa bir hikaye.

“Tuca and Bertie”

Yetişkin animasyonu olan TV şovu, henüz 1 sezonunu yayınladı. Özgür ruhlu olan Tuca ve Bertie, çelişkili karakterlerine rağmen hayatları boyunca birbirlerine destek olur ve ortaya çeşitli maceralar çıkar. İkinci sezonu Netflix’te yayınlanmayacak olan dizi Cartoon Network’te izleyicileriyle buluşacak. Eğer BoJack gibi yetişkin animasyonlarını seviyorsanız bu şov size göre.

“The Witcher”

İlk sezonu geçen sene yayınlanan dizi, sağlam bir geçmişe sahip. Aynı zamanda oyunu ve kitap serisi olan The Witcher, tüm dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Henry Cavill‘in canlandırdığı Geralt, izleyicileri büyük ölçüde heyecanlandırdı. Fantastik kurgu olan dizi, canavar avcısı olan Geralt’ın başından geçenleri zaman çizelgelerini karıştırarak izleyiciye sunar. Yeni sezonu yaklaşan diz, izleyicileri bir hayli heyecanlandırıyor.

“The Crown”

Eğer tarihle ilgiliyseniz bu dizi size birçok tarihi olayı anlatacak. Kraliçe Elizabeth‘in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayları sizlere sunuyor. Ayrıca, inanılmaz sinematografi ve oyuncu kadrosu muhteşem bir görsel şöleni sizlerle sunuyor. 4 sezondan oluşan dizi, dördüncü sezonunu 2020’de izleyenleriyle buluşturdu.