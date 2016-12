Netflix ve Amazon Yapımları Toplam 17 Ödüle Aday Oldu

Netflix’in ve Amazon’un yapımları izleyiciler arasında oldukça popüler ve bu popülarite servislere ödül olarak geri dönüyor.

2017 Golden Globe için adayların arasında iki servisinin beşer tane dizi adaylığı bulunuyor. Film dalında ise Manchester by the Sea’nin tam beş adaylığı mevcut. Perakende devi Amazon Machester by the Sea için Kenneth Lonergan’a 10 milyon dolr vermişti. Filmin başrolünde ise Casey Affleck yer alıyor. Manchester by the Sea ilk olarak Suındance Film Festivali’nde karşımıza çıktı. Manchester by the Sea en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo gibi başı çeken dallarda aday gösterildi. En iyi yabancı film kategorisinde ise The Salesman yer alıyor.

Amazon dizi dalında da fena değil. Transparent ve Mozart in the Jungle en iyi dizi ve en iyi erkek oyuncu ödüllerine aday oldu. Netflix’te ise House of Cards ve Orange is the New Black ödül konusunda çok başarılı yapımlardı. Bu sene çıkan bilim kurgu dizisi Stranger Things ve The Crown da aynı yolda gözüküyor. İki dizi de en iyi drama dizisi ve en iyi kadın oyuncu ödüllerinde aday.