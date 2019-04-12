Nepal PUBG’yi yasakladı!

Nepal, popüler Battle Royale oyunu PUBG’yi tamamen yasaklandı. Daha öncede Hindistan’da bazı şehirlerde insanlar PUBG oynadıkları için tutuklanmışlardı.

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Nepal tüm sağlayıcılar da yasakladı!

Nepal tarafındaki yetkililer, oyunun şiddetli görseller içerdiği ve çocuklara zarar verdiğini, çok fazla bağımlılık yaptığını ve çocukların eğitimlerini engellediğini belirtti. Telekomünikasyon Kurumu(NTA) Direktör Yardımcısı Sandip Adhikari’ye göre PUBG, çocuklara ve gençlere bağımlılık yaptığı için yasaklanmış durumda.

Nepal’de tüm internet servis sağlayıcıları, mobil operatörler ve ağ servis sağlayıcıları tarafından oyun engellenmiş durumda. Bu yapılan değişiklik perşembe günü yürürlüğe girdi. Ama Fortnite hala kullanılabilir durumda.