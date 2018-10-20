Neffos X9 kutusundan çıkıyor (VİDEO)

Neffos X9 kutu açılışı videomuzda, ülkemizde 1599 TL fiyatla satılacak telefona yakından bakıyoruz.

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Neffos X9 kutu açılışı / özellikler

Ön taraftan baktığınızda çerçeveleri olabildiğince ince olmasıyla dikkat çeken telefon, sadece üst ve alt tarafta bir miktar çerçeveye sahip. Her ne kadar dışarıdan görünümü metal izlenimi verse de, telefonun plasik kasa kullandığını belirtelim. Güvenlik seçeneği olarak cihazda hem parmak izi sensörü hem de yüz tanıma teknolojisine yer verilmiş.

5.99 inç boyutlu ekranda HD+ çözünürlük ve IPS panel sunan telefon, gücünü MediaTek MT6750 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Kameraya baktığımızda ise arka tarafında 13 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera görüyoruz. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut.

Çift SIM kart destekleyen telefon, 3060 mAh batarya kapasitesine sahip.