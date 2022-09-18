Su gibi saf bir şey ile çalışan bir araba çoğu insan için harika bir fikirdir. Aracınızı temiz ve sürdürülebilir bir yakıtla çalıştırabilmeniz, çevreyi daha fazla kirlilikten koruyarak tüm topluma fayda sağlayacaktır. Ancak suyla çalışan bir araba konsepti onlarca yıldır tartışma konusu olmuştur. Bazı mucitler bunu geliştirdiğini iddia ederken, çoğu bilim insanı o kadar hızlı değil diyor!

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Suyla çalışan arabaları çevreleyen tüm gizemle birlikte, gerçek nedir ve bunu hayatımız boyunca görebilecek miyiz?

İnsanlar Neden Arabaların Suyu Yakıt Olarak Kullanabileceğine İnanıyor?

Çoğu insan iyi bir komplo teorisini sever, özellikle de dünyamıza fayda sağlayan bir komplo teorisini. Bazıları suyla çalışan bir araba yaptığını iddia ettiğinden, birçok kişi böyle bir şeyin mümkün olmasını umuyor. Su ile çalışabilen seri üretim bir araba hiçbir zaman olmamasına rağmen, birçok kişi hâlâ bu teknolojinin mümkün olduğuna inanıyor. Ama neden?

İnsanlar su yakıtlı arabalara inanıyor çünkü bu güzel bir konsept. Hem geleneksel benzinli hem de elektrikli araçlara çevre dostu bir alternatif. Ne de olsa su yenilenebilir bir kaynaktır, bu nedenle arabalara güç sağlamak için sürdürülebilir bir seçenektir.

Ayrıca, su yakıtlı arabalar, benzinli araçlara kıyasla daha az, hatta sıfır kirlilik yayar ve bu da onları ulaşım için daha temiz bir seçim haline getirir.

Su ile Çalışan Araba İddiası

1970’lerde mucit Stanley Meyer, suyla çalışan bir araba yaptığını iddia etti. Su moleküllerini hidrojen ve oksijene ayırmak için bir elektroliz işlemi kullanarak, arabasının yalnızca suyla çalışabileceğini ve daha sonra motora güç sağlamak için yakılabileceğini belirtti.

Meyer, ürettiği su-yakıt hücresi ile enerjiyi artırabileceğini ve alternatif bir güç kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtti. Ancak Meyer’in arabası hiçbir zaman ticari olarak üretilmedi ve bilim camiası onun iddialarını büyük ölçüde reddetti.

Bazıları Meyer’in bir sahtekâr olduğunu ve icadının hiçbir zaman işe yaramadığını söylerken, bazıları da hükümetin ve petrol endüstrisinin çalışmalarını gizlediğine inanıyor. Yine de Stanley Meyer, arabaları suyla çalıştırma olasılığını araştırmaya devam eden birçok insanın ilgisini çekmiş bir kişiydi.

Meyer’in suyla çalışan arabasının arkasındaki niyetin çevre dostu bir araba üretmekle hiçbir ilgisi olmadığı da söyleniyor. 1970‘lerde Suudi Arabistan, ABD‘ye petrol arzını keserek akaryakıt fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu. Meyer’in amacının petrol krizinde Amerika’ya yardım etmek olduğu da iddialar arasında. Amerikalılar benzinli bir aracı elektrikli araca nasıl dönüştüreceklerini bilselerdi, bu o zamanlarda her şeyi çözebilirdi.

Stanley Meyer’in 1998 yılındaki ani ölümü de tartışma ve komplo teorilerini ateşlemiştir.

Suyla Çalışan Arabalar Üzerine Komplo Teorileri

Komplo teorisyenleri, büyük petrol şirketlerinin ve Amerikan hükümetinin suyla çalışan arabalar hakkındaki gerçeği gizlemek için iş birliği içinde olduğuna inanıyor. Çünkü bu, petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak ve birçok şirketin kârını yok edecek. Otomotiv endüstrisinin daha kârlı olduğu için benzinli ve dizel araçların satışını sürdürmeye çalıştığı da iddia ediliyor.

Buradaki bir makalede, suyun arabalar için yakıt olarak kullanılabileceği iddia ediliyor. Makale, Amerikan hükümetinin bu teknolojiyi bastırmasıyla ilgili birkaç komplo teorisinden de bahsediyor. Meyer’in petrol şirketlerine trilyonlarca dolara mal olacağı için zehirlendiği belirtiliyor. Ayrıca bununla ilgili olarak bir süredir gözetim altında tutulduğu da belirtiliyor. Ancak bu suçlamaları destekleyecek hiçbir kanıt yok.

Meyer’ın onu yürekten destekleyen ve iddia ettiği her şeye inanan büyük bir takipçi kitlesi var. Meyer’in vefatından bu yana, patentlerinin süresi doldu ve başkalarına buluşunu kopyalama ve mükemmelleştirme şansı verdi. Bununla birlikte, geleneksel veya başka hiçbir otomobil şirketi Meyer’ın tasarımlarını hiçbir şekilde kullanmadı.

Suyla Çalışan Motorun Çalışma Prensibi

Suyla çalışan arabalara hareketi hidrojenin verdiği belirtiliyor. Science Alert’e göre, hidrojen yakıtı yapmak için havadan su toplayacak prototip cihazlar üretildi. Araca güç sağlamak için hidrojen ve oksijen gazları elektroliz yoluyla su moleküllerinden ayrılır. Hidrojen gazının yanması sırasında su buharı üretilir ve bu da daha temiz bir yanma süreci sağlar. Bu, bir su yakıt hücresi yardımıyla yapılır.

Su yakıt hücresinin görevi, az miktarda elektrik yüklü suyu alarak suyu H ve O temel elementlerine bölmektir. Ardından hidrojen temiz bir şekilde yakılır. Buna ek olarak Meyer, su yakıt hücresinin H ve O elementlerini hücrede yeniden birleştirebileceğini ve böylece kendini yenileyebileceğini iddia etti. Bilim adamları matematiksel olarak imkânsız olduğunu iddia ederek buna katılmıyorlar.

Normal yollarda sürebileceğiniz suyla çalışan bir arabaya ne kadar yakın olduğumuzu merak ettiyseniz, eğer gerçekleşse bile bunun cevabı gelecekte çok uzakta. 2002 yılında Genesis World Energy adlı bir şirket, moleküler yapıdan gelen enerjiyi kullanarak bir atılım yaptığını iddia etmişti. Hatta otomobil ve nakliye şirketleri tarafından kullanılmak üzere lisans yönünden kullanılabilir hâle de getirdiler.

Ancak 2022 yılına kadar hiçbir şirket bu gelişmeyle ilgili herhangi bir teknoloji kullanmadı.

Ayrıca, üretmek için hidrojen ve oksijeni ayırmak için elektrik kullanacaksanız, neden herhangi bir sıradan elektrikli araç gibi motora doğrudan güç sağlamak için kullanmıyorsunuz? Ya da daha iyisi, neden bunun yerine sadece bir hidrojen arabası kullanmıyorsunuz? gibi sorular sorulabilir.

Suyla Çalışan Araba Efsaneleri

Suyla çalışan arabalar hakkında birçok efsane var. Bir arabanın suyla çalıştığını söylemek, arabanın aslında yakıt olarak su kullanarak çalıştığını düşündürür. Bu hiç de öyle değil. Örneğin, hidrojenle çalışan arabalar, yanma odalarında hidrojen gazı yakmazlar; bunun yerine, hidrojen gazını atmosferik oksijenle birleştirerek elektrik üreten bir kimyasal reaksiyona neden olurlar. Bu elektrik daha sonra aracı hareket ettirmede elektrik motoruna güç sağlamak için kullanılır.

Termodinamik yasalarına göre su yakıt değildir. Yakıtın enerji depolamasının tek yolu, onu bir yerden başka bir yere taşımaktır (tıpkı bir hidroelektrik barajının çalışması gibi). Ayrıca suyu H ve O elementlerine ayırmak çok fazla çalışma gerektirir. Bilim adamları hâlen bu temel sorunu çözmek için etkili bir yol bulamadılar.

Komplo teorisyenlerinin aksine, tamamen suyla çalışan bir araba üretmek yasaldır. Zaten bunun gerçekleşmesi de eşi görülmemiş oranlarda tarihi bir teknolojik keşfi işaret ederdi.

Suyla Çalışan Arabaların Gerçekliği

Suyla çalışan arabaları çevreleyen tüm komplo teorilerine rağmen, yollarımızda sürülmekten hâlen çok uzaklar. Bilim adamları, su yakıt hücresini üretmenin dışında, böyle bir araç yapmanın bilim yasalarına aykırı olduğu konusunda hemfikirler.

Geleneksel içten yanmalı motorlar veya elektrikli araçlar kadar verimli ve sağlam bir sistem geliştirmek zor olacak. Otomotiv inovasyonunda büyük bir atılım olmadıkça, bu teknolojiye yakın zamanda ulaşmamız pek mümkün görünmüyor.