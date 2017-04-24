NASA’nın Cassini Uzay Aracı Satürn’den Dünya’nın Fotoğrafını Çekti

NASA ve onun inanılmaz uzay donanımı gezegen komşularımızdan bilgi toplarken bazen Dünya’nın inanılmaz görüntülerini de çekebiliyor.

NASA tarafından yayınlanan yeni bir fotoğraf bunun mükemmel bir kanıtı. Cassini uzay aracı uzun sürecek görevine başlamadan önce Dünya’ya doğru döndü ve onun harika bir fotoğrafını çekti.

Fotoğrafta Dünya, karanlık boşlukta küçük, parlak bir nokta olarak gözüküyor. 1.400.000.000 kilometre uzaklıktan çekildi. Fotoğrafa yaklaşıldığında Ay bile gezegenimizin yanında küçük bir şekilde belli oluyor. Fotoğrafın en büyükleyici kısmı ise Satürn’ün halkaları arasından çekilmiş olması. Fotoğrafta Dünya, Satürn’ün kalın A halkası ile parlak F halkası arasında yer alıyor.

Fotoğraf, Cassini Grand Finale adı verilen görevine başlamadan hemen önce çekildi. Bu görevde mekik Satürn’ün halkaları arasında 22 defa dolaşacak ve sonunda direkt olarak gezegene düşecek. Bu mekiği yok edecek. Mekik kendisinden beklenenin çok daha fazlasını başardı. 1997 yılında fırlatılan araç 15 Eylül 2017 tarihinde görevini sonlandıracak.