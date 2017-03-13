NASA, Ay’ın Etrafında Dolanan Kayıp Bir Mekik Bulduğunu Açıkladı

NASA’nın Ay’ın etrafında başka bir zeki yaşam formu tarafından yapılan bir mekiğin dolandığını açıklaması hepimiz için epey düşündürücü olurdu.

Aslında NASA, Ay’ın etrafında dolanmakta olan kayıp bir mekik bulduğunu açıkladı. Ancak bu mekik eski bir uzaylı medeniyetine ya da başka birine ait değil. Hindistan Uzay Programı dahilinde fırlatılan Chandrayaan-1 mekiği ile yaklaşık 7 yıl önce bağlantı tamamen kaybedilmişti. Uzay ajansı bulunan mekiğin Chandrayaan-1 olduğunu belirtti.

1.5 metre genişliğindeki mekik 2008 yılında fırlatılmıştı ve bir kaç ay sonra bazı teknik problemlerden ötürü iletişim kesilmişti. Mekik planlanan sürenin yarısı kadar aktif halde kaldı ve daha sonra karanlığa gömüldü. İşin ilginç yanı ise Chandrayaan-1 herhangi bir başka uzay mekiği tarafından hiç farkedilmedi.

Kaliforniya’da bulunan Goldstone Deep Space Communications merkezinde kullanılan güçlü radar sistemi mekiğin yerini belirledi ve mekik tam da araştırmacıların olması gerektiği yerde duruyordu. Hindistan Chandrayaan görevi dahilinde ikinci bir mekik gönderecek ve bu mekik bir süre Ay yörüngesinde kaldıktan sonra yüzeyine iniş yapacak.