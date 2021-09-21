NASA, Ay Robotunun İneceği Bölgeyi Seçti!

NASA, Ay’ın Güney Kutbu’ndaki bir kraterin yakınında su buzu aramak için robotik bir rover (gezgin) gönderiyor.

2023 yılında, golf arabası büyüklüğündeki araç, neredeyse tamamen gölgede kalan 73 km genişliğindeki bir çöküntü olan Nobile Krateri’nin batı kenarına yakın bir yere inecek.

Viper Misyonu, Ay’ın insan keşfi planlarını destekleyecek, çünkü buz, içme suyu ve roket yakıtı olarak kullanılmak üzere çıkarılabilir.

NASA, bu on yıl içerisinde astronotları ay yüzeyine geri döndürmek istiyor. Uzay ajansının Artemis Programı, ilk kadının Ay’a indiğini görecek. Artemis Programı, Dünya’nın tek doğal uydusunda uzun vadeli insan varlığının yolunu açabilir.

“Kaynaklar bol ve erişilebilirse, insanları Ay’da sürdürmenin doğasını gerçekten değiştirecek ve aynı zamanda bu kaynakları nasıl geri aldığımızın doğasını anlamamıza yardımcı olacaktır” diye açıkladı.

Çeşitli kanıtlar, asla güneş ışığı görmeyen ve sıcaklıkların -223C (-370F) kadar düşük olduğu kutup kraterlerinde kilitli milyarlarca ton ay buzunun olduğunu gösteriyor. Kalıcı gölgede olmak, büyük donmuş tortuları korumak için gerekli olan istikrarlı ve çok soğuk ortamı yaratıyor.

Daniel Andrews, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover’ın kısaltması olan Viper’ın, bilim adamlarının “buzun nerede olduğu, hangi konsantrasyonlar, ne kadar derin” gibi buz birikintileri hakkında önemli soruları anlamalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

Yine NASA Ames merkezli Viper’ın baş proje bilimcisi Anthony Colaprete şunları söyledi: “Güney Kutbu’na vardığımızda göreceğimiz şeye hiç bu kadar benzer bir şey görmemiştik. Ay’ın kutupları dramatik, özellikle de antik çarpma havzalarının Everest Dağı’nı cüce eden dağları kaldırdığı Güney Kutbu… bu gerçekten bu dünyanın dışında bir şey olacak.” Ancak bu alışılmadık, buzlu bölgeyi keşfetmenin önünde engeller var. Geceleri aşırı soğuk ve gündüzleri sıcak olan bir yerde çalışabilen bir rover (gezgin) tasarlamak zordur.

Güneş, Güney Kutbu’nda ufukta çok aşağıdadır ve uzun, hızlı hareket eden gölgeler oluşturur. Aydınlık ve karanlıktaki aşırı dalgalanmalar, gezicinin tehlikelerden kaçınmasını ve genellikle olması gereken yere ulaşmasını zorlaştırabilir.

Mühendisler, ilerleyen karanlıktan geri çekilebilmesi ve güneş panellerini Güneş’e dönük tutarak güç seviyelerini koruyabilmesi için ay manzarası boyunca rotasını dikkatli bir şekilde planlamalıdır.

Ancak robot, kalıcı olarak gölgelenmiş birkaç kratere girmesi emredildiğinde karanlığa meydan okumak zorunda kalacak. Farlarla donatılan ilk NASA gezgini, zifiri karanlık oyuklar içinde bulunduğu düşünülen buz birikintilerini bulmaya ve haritalamaya çalışırken yardımcı olacak.

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Proje bilim adamı yardımcısı Darlene Lim, bir ekibin Dünya’dan gelen aracı neredeyse gerçek zamanlı olarak çalıştıracağını söyledi. “Viper bilim ekibi, sırayla, çok önemli anlarda birincil, neredeyse gerçek zamanlı girdi sağlamaya hazır olmak zorunda kalacak” dedi.

Gezici, Pittsburgh merkezli özel bir uzay uçuşu şirketi olan Astrobotic tarafından inşa edilen bir arazi aracına binecek . Firma, Haziran 2020’de Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) adlı bir NASA programı kapsamında Viper’ı ay yüzeyine teslim etmek için 199,5 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı.

CLPS, Artemis’i desteklemek için tasarlandı, ancak çoğu, ticari kuruluşların ay yüzeyine rutin ulaşım hizmetleri sağlamak için rekabet ettiği bir ay ekonomisini başlatmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

2019’da Astrobotic’in CEO’su John Thornton bana şunları söyledi: “Astrobotic’in Ay’da ticari olarak havalanan her şeyi yakalamak için gerçekten iyi olan konumları, bizim temel hizmet olduğumuz, ulaşım sistemi olduğumuzdur.

“Ay’daki bir sonraki en büyük şeyin ne olacağına dair tahminlerimiz var. Ve bence madencilik en büyüklerden biri olacak – özellikle roket yakıtı için madencilik.”

Su, uzay aracı motorlarında yakılan itici gazları sağlayarak kimyasal olarak hidrojen ve oksijene ayrılabilir.

Ay’da araçlara yakıt ikmali yapmak, uzay yolculuğunun maliyetini düşürebilir ve bir ay karakolunu daha uygun maliyetli hale getirebilir. Bir 2018 raporu, roket yakıtının ay yüzeyinde kg başına 500 $ (365 £) maliyetle üretilebileceğini öne sürdü. Bu, onu Dünya’dan Ay yörüngesine taşımanın tahmini kg başına maliyetinden 20 kat daha ucuz.

Bu arada Artemis programındaki ilk görevler için hazırlıklar hızla devam ediyor.

İlk mürettebatsız Artemis görevi için Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi fırlatma kompleksinde tam montaja yaklaşıyor. Mühendisler kalan son parçayı – Orion uzay gemisini – önümüzdeki haftalarda SLS’nin üzerine yerleştirecekler.

Bu ayın başlarında NASA, 1972’den bu yana Ay’a ilk iniş görevinden sonra, astronotları taşıyacak olan Orion kapsülünün yapısının da kaynak çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: BBC News, NASA