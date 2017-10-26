Naruto™ Online Şimdi Türkiye’de

Tüm dünyada yüz milyonlarca hayranı olan ünlü anime ve manganın resmi RPG browser oyunu Naruto™ Online, tamamen Türkçe içeriği ve ülkemize özel bir sunucuyla bugün oyun severler ile buluştu.

Oasis Games, yaptığı bir açıklamayla ülkemizde geniş hayran kitlesine sahip Japonların ünlü manga ve anime kahramanı Naruto’nun resmi RPG browser oyunu Naruto™ Online’ın bu sabah 10 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Artık animeden ve mangadan aşina olduğunuz meşhur 7. Takım’ın üyeleri Dokuz Kuyruklu Şeytan Tilki’yi ruhunda barındıran Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha ve Sakura Haruno ile birlikte Kakashi-sensei’nin himayesinde ninja eğitiminize başlayabilir, orijinal hikâyede yaşanan maceraları onlarla yan yana yaşayabilirsiniz.

Türk oyuncular başlangıçta Naruto ve Naruto Shippuuden hikâyelerini temel alan 8 bölümü oynayabiliyorlar. Mangaya ve animeye sadık kalmak konusunda oldukça özen gösteren yapımcılar, oyunun seslendirmelerini animeyi seslendiren sanatçılara yaptırmış.

Bandai Namco ve Tencent iş birliğiyle geliştirilen ve 2016’da Facebook tarafından yılın en iyi web oyunu seçilen Naruto™ Online’ı, tarayıcınız üzerinden internete bağlı herhangi bir bilgisayarla Oasis Games portalı veya Facebook’tan oynayabilirsiniz.