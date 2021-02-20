Mythic Quest 2.sezon prömiyeri Apple TV’de

Mythic Quest, 2.sezon prömiyerini 7 Mayıs Cuma günü yayınlayacağını açıkladı. Apple TV‘de yayınlanacak olan prömiyer, ikinci sezonu için bir teaser paylaştı.

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Mythic Quest, ikinci sezonu için müjdeyi verdi

Apple TV +’da birçok program yer almakta. Bununla birlikte “The Morning Show”, “Dickinson“, “See” ve “For All Mankind” gibi programların yanı sıra “Mythic Quest“, ‌Apple TV + ‘da kullanıma sunulan ilk dizilerden biriydi.

Bulunduğumuz son yıllarda, komedi dizileri fazla üretilmiyor. Bu yüzden izleyici, Mythic Quest gibi komedi dizileri izleyiciler için umut oluyordu. 2000‘lere damgasını vuran “It’s Always Sunny in Philadelphia” yaratıcılarının Apple TV+ için ürettiği proje Mythic Quest, zamanın ruhunu yakalayan bir yapım olarak dikkatimizi çekiyor.

Günümüz dünyasında video oyunlarının yeri yadsınamaz derecede büyük. Mythic Quest, dünyanın en önemli oyun üreticilerinden birinin ofisinde yaşanan eğlenceli olayları ekrana taşıyor. Apple TV+ yetkilileri, bu iddialı komedi dizisinin kalitesine yakışacak bir kadro kurmuş. Bilindiği üzere Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), Charlotte Nicdao F. Murray Abraham, Imani Hakim, David Hornsby, Danny Pud, Ashly Burch ve Jessie Ennis gibi oyuncular bu projede yer alıyor.

Yeni sezon, birçok izleyici için önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte, ilk sezonun Mythic Quest: Raven’s Banquet olarak adlandırıldığını biliyorduk. İkinci sezon için Raven’s Banquet bölümünün kaldırılacağını söylüyorlar. “Mythic Quest: Raven’s Banquet” oyuncu kadrosu, övgü alan bir bölümde yer aldı. Bilindiği üzere bu bölüm Mythic Quest: Quarantine bölümüydü.

İkinci sezon, karantina nihayet bittiğinde, neredeyse herkesi ofiste bulur ve Raven’s Banquet’in başarısını elde etmeye çalışır. Ancak Ian ve yeni terfi eden ortak yaratıcı yönetmen Poppy, oyunun yönü konusunda mücadele eder. Bu arada, CW geçmişinden bazı çözülmemiş sorunları uzlaştırır, testçiler bir ofis aşkının sınırlarını test eder. Aynı zamanda David hayatında başka bir kadını daha kaybeder.

Bu büyük kadroya sahip dizi, yeni sezon için izleyicileri oldukça heyecanlandırıyor. Usta bir ekibin elinden çıkan ve zamanın ruhunu yakalamayı fazlasıyla başaran bu iddialı yapımın ikinci sezonu kısa bir süre sonra izleyicileriyle bir araya gelecek. İzleyicilerin yorumları ise merak konusu.