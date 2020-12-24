Yapay Zeka
MuZero yapay zekası, kurallarını bilmediği oyunlarda ustalaşabilecek
Yapay zekanın temek amacı bilgisayarların insanlar gibi öğrenmesi olmuştur. Ancak oyunun kurallarını biliyor olmak yapay zeka için hayati önem taşıyor. İnsan zekası ise çıkarımsal olarak gelişiyor, ilerledikçe öğrenerek yoluna devam ediyor. Google’ın yapay zeka araştırmalarına odaklanan şirketi DeepMind, oyunları ortamları olarak kullanan yapay zekalar oluşturmak için çalışıyor. Firma, oyunda kuralları önceden öğrenmeksizin ustalaşabilen yapay zeka çalışması MuZero’yu açıkladı.
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MuZero çevrenin belli kısımlarını modelliyor
DeepMind firmasının AlphaGo gibi önceki yapay zekalarının insan şampiyonlarla karşılaşmaları basında geniş bulmuştu. AlphaGo, yalnızca Go oyununun kurallarını değil insan oyunculardan gelen verileri de bilme özelliğine sahipti.
Daha önceki yapay zekalar, karmaşık stratejilere sahip ancak basit görsellere sahip oyunlarda başarılı olabiliyorlardı. Kurallarının algılanması zor olan ve karmaşık görsellere sahip oyunlarda ise başarısızdılar. MuZero yapay zekası işte bu noktada devreye giriyor. Çoğu yapay zeka araştırmacısı, öğrenme planı için stratejisini genellikle oyun kuralarının ve bilgisinin önceden verilmesine dayandırıyor. Model tabanlı öğrenme, ortamın doğru modelini oluşturarak öğrenir. MuZero ise tüm hareketleri modellemek yerine çevrenin yalnızca önemli kısımlarını modeller. Karar verirken üç faktörü hesaba katması gerekiyor. Bunlar: Bir önceki kararının sonucu, içinde bulunduğu mevcut durum ve bir sonraki aşamada yapılacak en iyi eylem.
MuZero’da önceden planlama kısmında sınırlı sayıda işlem yapılarak sistemin oyunlarda çok verimli ve hızlı hale gelmesi sağlandı. Bu yeni yapay zeka öğrenme yöntemi, kuralların net belli olmadığı karmaşık gerçek dünya ortamlarında kullanılabilecek. MuZero, yapılan açıklamaya göre şimdilik sadece bazı oyunlar üzerinde denenmiş görünüyor. Ancak ileriki aşamalarda robotik gibi basit kuralların olmadığı ileriki aşamalarda da kullanılabilmesi bekleniyor.
Genel
NASA, Mars’ı keşfetmek için dört ayaklı bir robot geliştirdi! “Mars Dog”
NASA mühendisleri, Mars’ı keşfetmek için faydalı olabilecek Mars Köpekleri adlı robotlar geliştiriyor. Boston Dynamics‘in dört ayaklı robot köpeği Spot‘a oldukça benziyor.
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NASA üretimi yeni robotlar “Mars Dog”
Diğer gezegenleri keşfetmek için kullanılan modern arazi araçları, kural olarak, nispeten düz ve yumuşak bir arazide hareket etmenizi sağlayan dört veya altı tekerlekle donatılıyor. NASA mühendisleri, Ames Araştırma Merkezi (ARC) ve McGill Üniversitesi‘ndeki meslektaşları ile birlikte bu konseptten uzaklaşmaya karar verdiler. Bunun yerine, yalnızca Mars yüzeyinde bağımsız olarak gezinmekle kalmayıp aynı zamanda mağaraları da keşfedebilen robotik köpekler yaratmayı planlıyorlar.
Projenin bir parçası olarak, Spot robot köpeği yapay zeka algoritmalarına dayalı yeni bir NeBula kontrol sistemi ile donatılacak. Sonuç olarak, araştırmacılar standart gezicilerden daha hafif, daha manevra kabiliyetine sahip, daha kompakt ve daha hızlı olan otonom mekanik ünitelere sahip olacaklar. Toplamda, biri mağaraları keşfetmeye odaklanan ve ekipmanında mekanik bir kol manipülatörü bulunan ve diğer ikisinin yüzeyde kullanılması amaçlanan üç robotik köpek oluşturulacak. Her üç robot da verileri Dünya’ya gerçek zamanlı olarak iletmek için sensörler ve cihazlarla donatılacak.
Mars Dog‘un bir diğer avantajı ise robot köpeğin hareket ederken düşmesi halinde yeniden kalkabilmesi. Halbuki diğer modern gezgin robotlar bu kabiliyete sahip değil. Mars Köpekleri şu anda Mars‘ta karşılaşılabilecek çeşitli engellerin üstesinden gelmek için test ediliyor ve eğitiliyor. Mars Dog‘un ilk uzay yolculuğuna tam olarak ne zaman gideceği hala bilinmiyor. Gelişmeler oldukça sizlere anlatacağız.
Apple
Videolar için AI algoritmaları geliştiren Vilynx, Apple bünyesine geçti
Apple, satın aldığı firmalar listesine bu sefer Vilynx adlı AI algoritmaları geliştiren küçük çaplı bir girişimi ekledi. Barselona merkezli Vilynx’in geliştirdiği yapay zeka teknolojisi, temelde videoların içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.
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Teknoloji devi Apple, çeşitli uygulama ve hizmetlerde kendi yapay zekasını geliştirmesine yardımcı olması amacıyla, yapay zeka teknolojilerinden uzmanlaşmış küçük çaplı bir firma olan Vilynx’i satın aldı. Bloomberg’ün bildirdiğine göre Apple, girişimi satın almak için 50 milyon doları gözden çıkardı.
Vilynx firmasını bünyesine katan Apple, yapay zekada liderliğe ulaşmak istiyor
Vilynx, bir videonun içeriğini her türlü görsel, işitsel ve metinsel birtakım ipuçlarından faydalanmak suretiyle anlayabilen yapay zeka teknolojileri geliştiriyor. Burada aslında amaç, videoların daha aranılabilir medyalar olabilmesini sağlamak amacıyla onu tanımlayacak etiketler oluşturmak, bunu yaparken de AI teknolojisinden faydalanmak.
Bloomberg’e göre, Apple kendi ekosistemine dahil ettiği uygulamaları geliştirmek amacıyla Vilynx firmasının geliştirdiği teknolojilerden çeşitli şekillerde yararlanabilir, bu noktada Apple’ın sınırsız yolu var: Örneğin, söz konusu videolar olduğu için, Apple kendi Fotoğraflar uygulamasına büyük ihtimalle Vilynx’in yazılımlarını entegre edecek. Fotoğraflar’ın zaten şu anda da çok başarılı olan arama yetenekleri, Vilynx tarafından geliştirilen AI algoritmaları sayesinde gözle görülür şekilde artabilir.
Aynı şekilde Apple, kullanıcıların videolu içerikleri bulabilmesini kolaylaştırmak maksadıyla TV ve Haberler uygulamasında ve Siri’de Vilynx teknolojilerinden faydalanabilir. Bir de son zamanlarda ortaya çıkan, Google’a rakip olacak büyük çaplı bir arama motoru geliştirdiğini de düşünürsek, Apple anlaşılan o ki her alanda piyasadaki elini daha da güçlendirmeyi kafasına koymuş durumda.
Mobil
Samsung, Bixby sesli asistanın tasarımında büyük değişikliğe gitti
Samsung, yayınladığı Bixby Voice 3.0 güncellemesiyle birlikte Bixby’nin çalışır durumdaki halinde ve genel olarak uygulama tasarımında kapsamlı bir değişiklik yaptı. Tasarım değişikliklerinin yanı sıra Bixby’nin simgesinde de ufacık güncellemeler var.
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Bixby, bugünden itibaren yepyeni bir görünüm kazandı
Hatırlarsanız bu ay Samsung, Bixby Vision bünyesindeki bazı artırılmış gerçeklik özelliklerini kullanımdan kaldıracağını açıklamıştı. Ancak görünen o ki şirket her şeye rağmen Bixby’den tam anlamıyla vazgeçmeyi şimdilik düşünmüyor. Vazgeçmek şöyle dursun, Samsung’un Bixby’nin simgesinde ve genel olarak tasarım hatlarında kapsamlı değişiklikler yapmaya başladığı ortaya çıktı.
Şimdiden Samsung kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlanan yeni Bixby görünümü, geçen yıldan beri Apple ve Google’ın kendi sesli asistanlarında benimsediği UI diline benziyor. Bu benzetmeyi yapmamızın en büyük sebebi ise Bixby’nin de artık tam ekran yerine ekranın alt köşesinde küçük bir alanda, misafirlikte kendisiyle ilgilenilmeyen kişi misali suya sabuna dokunmadan çalışıyor olması.
Bir kullanıcı, Bixby Voice’in yeni tasarımını görüntülerken çektiği videoyu Reddit’te paylaştı. Paylaşılan videoda da görebileceğiniz gibi Bixby’nin yeni arayüzü artık ekranın tamamını kaplamıyor, onun yerine tıpkı Google Asistan gibi soluk bir arka plan üzerinde ekranın sadece alt kısmındaki küçük bölümde çalışarak kullanıcıdan gelecek komutları bekliyor. Bununla birlikte, sesinizi dinlerken çıkan eski Bixby simgesi de yerini artık yatay mavi bir çubuğa bıraktı.
Bixby arayüzüne bu güncellemeyle ayrıca bir alt gezinme çubuğu da eklendi. Bu çubukta kullanıcıların işine yarayacak üç adet simge bulunuyor: Metin tabanlı komutlar vermek için klavye simgesi, sesli komutlar vermek için mikrofon simgesi ve yeni bir ev simgesi.
Genel olarak baktığımızda Samsung’un yeni Bixby’nin renk şemasında mavinin farklı tonlarından başlayıp siyah ve griye evrilen bir yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz. Bugünden itibaren yeni tasarım, Bixby Voice 3.0 güncellemesiyle birlikte telefonunuza ulaşmaya başlayacak.
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