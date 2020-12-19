Donanım
Intel bu yeni çipiyle bilgisayar yapay zekalarını geliştirecek
Intel tarafından tamamlayıcı bir çip olarak üretilmesi planlanan bu eklenti ile, öncelikle dizüstü ve ofis bilgisayarlarının yapay zekalarını geliştirmek amaçlanıyor.
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Intel yakın zamanda, Clover Falls ve Intel Visual Sensing Controller isimleriyle bilinen yeni bir çip yayınladı. Yapay zekada bir gelişim sağlayan çip, şimdiye kadarkilerden daha güvenli ve işlevli bir bilgisayar kullanımı sunacak. Başlarda sadece dizüstü ve ofis cihazlarında görebileceğimiz çipler, sonraları ise daha genel olarak satın alınan bilgisayarlarda da yerlerini alacaklar.
Bilgisayarın ana kartına yerleştirilen çip, bilgisayarın farklı durumlara daha kolay ve daha iyi bir şekilde uyum sağlamasına imkan verecek. Örnek olarak; Intel tarafından onaylanan bilgilere göre bilgisayar, odadaki ışık durumuna göre webcam kamerasını kullanarak ekran parlaklığını ayarlayabilecek.
Clover Falls aynı zamanda bir ikinci işlemci görevi de görebilecek durumda, ancak şimdilik sadece yapay zekanın geliştirilmesinde rol alıyor. İşlevleriyle birincil işlemcinin yükünü azaltırken, böylelikle bilgisayarın gücünü ve bataryasını daha dengeli kullanmasına da yardımcı olmuş oluyor.
Cihazın piyasalara geliş tarihi hakkında net bir bilgi henüz olmasa da; Intel tarafından gelen bu resmi tanıtımla beraber fazla beklemeyeceğimizi tahmin edebiliyoruz. Son zamanlarda yeni işlemciler ve uygulamalar sunan Intel’in bu çipiyle beraber birçok güncellemeler ve iyileştirmeler de cihazlarda yerini alacak gibi. Hatta bu şekilde bir ana, bir de yardımcı olmak üzere çift işlemci barındıracak bilgisayarlar, daha ileride standart haline bile gelebilirler.
Donanım
Microsoft, Surface serisi cihazları için kendi işlemcisini geliştiriyor
Yeni ortaya çıkan bilgilere göre ABD’li teknoloji devi Microsoft, Surface için geliştireceği ARM tabanlı işlemcileriyle Apple’a rakip olmaya hazırlanıyor. Microsoft’un geliştirdiği ARM işlemcilerin, Surface cihazlar başta olmak üzere Microsoft’un sunucularında kullanılacağı da belirtiliyor.
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Apple’dan sonra, sektörde ARM işlemcilere karşı bir yakınlık başladı
Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizden birinde, AMD’nin Apple’a rakip olmak maksadıyla ARM işlemci piyasasına adım atmaya hazırlandığını sizlerle paylaşmıştık. Benzer bir hamleyi şimdi de Microsoft’un yapacağı ortaya çıktı. Bloomberg News’in haberine göre yazılım devi Microsoft, kendi imzasıyla piyasaya süreceği ARM mimarili işlemciler geliştirmek için kolları sıvadı.
Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, geliştireceği ARM işlemcileri Surface markası adı altında ürettiği laptoplarda ve tabletlerde kullanmaya başlayacak. Fakat işlemciler yalnızca Surface ile sınırlı kalmayacak. Bildiğiniz üzere Microsoft’un bulut hizmetleri sunduğu Azure adlı bir teknolojisi bulunuyor, işte şirketin ARM işlemcileri Azure sunucularında da kullanacağı belirtiliyor.
ARM tabanlı işlemciler, anlaşılan o ki donanım endüstrisinde yeni bir sektör standardı olacaklar. Zira, Apple’ın 10 Kasım’da tanıttığı ARM tabanlı Silicon M1 işlemcisiyle beraber kendi yoluna devam etmek istemesi, en çok Intel’i üzmüştü ve üzmeye devam edecek gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, hâlihazırdaki Surface serisi laptoplarının ve tabletlerinin çoğunda Intel tarafından üretilen yongaları kullanıyor. Şirket, bir tek Surface Laptop 3 ve Surface Pro X modellerinde istisnaya gitmiş ve AMD – Qualcomm ikilisiyle birlikte çalışmıştı.
Microsoft, zaten Surface serisinde Intel’den vazgeçme sinyallerini ufak ufak vermişti
Hatırlarsanız Microsoft’un geçen yıl çıkardığı Surface Pro X modelinde ARM tabanlı SQ1 adlı bir işlemci kullandığını görmüştük, hatta şirket bu sene de aynı Surface modelini SQ2 adlı yeni ARM işlemciyle revize etmişti. Bununla birlikte de Microsoft, Surface Laptop 3’e özel bir işlemci geliştirmek üzere AMD ile işbirliğine gitmişti. Yani bu açıdan bakacak olursak Microsoft’un Intel’le yollarını ayırmayı ufak ufak kafasına koyduğunu söyleyebiliriz. Fakat Microsoft’un Intel’den vazgeçecek olması, Intel için yabana atılamayacak kadar önemli bir gelişme.
Zira Microsoft, Azure kapsamındaki bulut hizmetlerinin de çoğunda Intel tabanlı işlemcilerden faydalanıyor, fakat kendi geliştirdiği ARM işlemcilerini piyasaya sürmesiyle beraber bu sunucularda da Intel’den vazgeçmiş olacak. Aslında bakacak olursanız ARM tabanlı sunucular hâlihazırda varlar, bu konuda bulut bilişim devi Amazon’un AWS hizmetlerinde Graviton2 adlı ARM mimarili bir işlemci kullandığını biliyoruz. Bu anlamda dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden olan Amazon, Intel için yabana atılamayacak kadar önemli bir rakip konumuna yerleşiyor.
Her ne kadar ARM işlemcili sunucular henüz küçük bir pazar payına sahip olsalar da, sunabildikleri performansın maliyetlerine göre daha verimli olmasından ötürü gelecekte çokça karşımıza çıkacaklar. Tüm bu gelişmeler ışığında sessizliğini koruyan Intel kanadından gelecek hamleleriyse merakla bekliyoruz.
Donanım
Fujifilm ve IBM 580 TB kapasiteli yeni bir manyetik bant geliştirdi
Manyetik bantlar, uzun zamandır yedekleme ortamı olarak kullanılmaktadır. IBM firması, üretilen devasa miktardaki veriyle başa çıkabilecek tek teknolojinin 60 yılıdır kullanılan manyetik bant olduğunu belirtiyor. Firma ayrıca manyetik depolamada bir dünya rekoru kırmak için Fujifilm ile işbirliğine giriştiklerini belirtti. İki şirket birlikte geliştirdikleri teknoloji sayesinde inc kare başına 317 gigabaytlık bir depolama kapasitesi elde etmeyi başardılar.
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Fujifilm ve IBM 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesi elde etti
Elde edilen bu bant mevcutlarından yaklaşık 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesine sahip olacak. IBM, 580 terabayt’ın 944 mt yüksekliğindeki 786.977 CD’ye eş değer olduğunu vurguladı.
Normalde manyetik bantların üretiminde Baryum Ferrit partikülleri kullanılıyor. Fujifilm bu yeni ürettiği bantta, elde etmek için yoğun çaba serf etti Stronsiyum Ferrit partiküllerini kullandı. Yorucu çalışmalarının sonucunda aynı miktar bant kullanarak daha fazla depolama alanı elde ettiği yeni manyetik bantları üretmeyi başardı.
Firma Stronsiyum Ferrit partiküllerinin yanı sıra düşük sürtünmeli bir manyetik bant kafası da geliştirdi. Bunun sayede elde edilen bant, 15 km/s hızla hareket ederken okunabilme özelliğini kazanmış oldu. Ayrıca kafanın banta göre hassas konumunu korumasına yardımcı olan yeni bir servo kontrolcü seti geliştirdi.
Bulutta depolanan çoğu verinin aynı zamanda bir yerlerde yedeklenmesi de gerekiyor. Manyetik bantlar bu işi hallediyor. Akıllı telefonların kullanımının iyice yaygınlaşmasının ardından yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve video kayıtları çok fazla depolama alanı kaplamaya başladı. Ayrıca bir çok alanda elde edilen veriler artık neredeyse tamamen elektronik ortamda tutuluyor. Kısacası gün geçtikçe daha fazla veri depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Oluşan ihtiyacı karşılamak için bu ve benzeri teknolojik gelişmeler hayatı önem taşıyor.
Donanım
Pandemi yılının teknolojik aleti: webcam!
Pandemi yılının teknolojik ürünü webcam oldu. The Verge , artık sonlarına yaklaştığımız bu olağan dışı yılın en iyi teknolojik aleti ödülünde webcam’i birinciliğe taşıyarak olağan dışı bir seçime imza attı. Peki bu seçimin arkasında hangi nedenler var?
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Pandemi webcam’lere yeniden hayat verdi
Time’ın her sene yaptığı “Person Of The Year(Yılın İnsanı)” seçimi uzun süredir devam eden bir gelenek ve artık buna hepimiz alıştık. Time’ın bu odülü kişilerin inanış ve görüşlerinden ziyade, söz konusu yılda yaptığı etkiye göre seçmesi ünlü teknoloji ve lifestyle yayıncısı The Verge’e de ilham oldu. Bundan dolayı, The Verge de ilk defa tıpkı Time’ın yaptığı gibi bu yıldaki etkiyi baz alarak yılın teknolojik aletini seçti. Covid-19’la geçen olağan dışı yılın ilk yılın teknolojik aleti ödülünün sahibi ise 40 yıllık webcam oldu.
The Verge, koronavirüs salgını ile hayatımıza giren evden çalışma; EBA gibi uzaktan eğitim çözümleri; video aramaların sosyalleşme aktivitelerimizin çok daha büyük bir kısmını oluşturması gibi yeni alışkınlıkların webcam’i yeniden hayatımızın merkezine koyduğunu söylüyor.
Webcam seçim yaparken artık bir kriter
Salgın öncesi, laptop konusunda satın alma kararı verirken webcam kalitesi belki de öncelik listemizin en arkalarında yer almaktaydı. Ancak, hayatlarımıza bu kadar kuvvetli bir geri dönüş yapan webcam’lerin kullanıcılar arasında popülerliğini gitgide arttıracağını öngörmek hiç de zor değil. Ne yazık ki, günümüz laptoplarında bulunan webcamler çağın standartlarının gerisinde kalıyor. Bunun asıl nedeni ise düşük çözünürlükten ziyade ufak kamera modülleri. Tabletler daha büyük kamera modülleri barındırdıklarından dolayı laptoplardan ortalama olarak daha kaliteli bir ön kamera/webcam deneyimi sunuyorlar. The Verge, bu yüzden özellikle laptop firmalarının bu alanda büyük yatırımlar yapıp laptoplarla gelen dahili kameralarının kalitelerini arttıracağını öngörüyor. Aksi takdirde, webcam’lerin öneminin bu denli arttığı ve tabletlerin pandemi nedeniyle popülerliklerine popülerlik kattığı böyle bir dönemde rekabetçi kalmaları zor gibi gözüküyor.
Kaynak: The Verge
Forumdan Son Mesajlar
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M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 24 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: osilator, 4 gün önce
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