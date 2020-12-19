Intel bu yeni çipiyle bilgisayar yapay zekalarını geliştirecek

Intel tarafından tamamlayıcı bir çip olarak üretilmesi planlanan bu eklenti ile, öncelikle dizüstü ve ofis bilgisayarlarının yapay zekalarını geliştirmek amaçlanıyor.

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Intel yakın zamanda, Clover Falls ve Intel Visual Sensing Controller isimleriyle bilinen yeni bir çip yayınladı. Yapay zekada bir gelişim sağlayan çip, şimdiye kadarkilerden daha güvenli ve işlevli bir bilgisayar kullanımı sunacak. Başlarda sadece dizüstü ve ofis cihazlarında görebileceğimiz çipler, sonraları ise daha genel olarak satın alınan bilgisayarlarda da yerlerini alacaklar.

Bilgisayarın ana kartına yerleştirilen çip, bilgisayarın farklı durumlara daha kolay ve daha iyi bir şekilde uyum sağlamasına imkan verecek. Örnek olarak; Intel tarafından onaylanan bilgilere göre bilgisayar, odadaki ışık durumuna göre webcam kamerasını kullanarak ekran parlaklığını ayarlayabilecek.

Clover Falls aynı zamanda bir ikinci işlemci görevi de görebilecek durumda, ancak şimdilik sadece yapay zekanın geliştirilmesinde rol alıyor. İşlevleriyle birincil işlemcinin yükünü azaltırken, böylelikle bilgisayarın gücünü ve bataryasını daha dengeli kullanmasına da yardımcı olmuş oluyor.

Cihazın piyasalara geliş tarihi hakkında net bir bilgi henüz olmasa da; Intel tarafından gelen bu resmi tanıtımla beraber fazla beklemeyeceğimizi tahmin edebiliyoruz. Son zamanlarda yeni işlemciler ve uygulamalar sunan Intel’in bu çipiyle beraber birçok güncellemeler ve iyileştirmeler de cihazlarda yerini alacak gibi. Hatta bu şekilde bir ana, bir de yardımcı olmak üzere çift işlemci barındıracak bilgisayarlar, daha ileride standart haline bile gelebilirler.