Intel bu yeni çipiyle bilgisayar yapay zekalarını geliştirecek

Pandemi yılının teknolojik ürünü webcam oldu. The Verge , artık sonlarına yaklaştığımız bu olağan dışı yılın en iyi teknolojik aleti ödülünde webcam’i birinciliğe taşıyarak olağan dışı bir seçime imza attı. Peki bu seçimin arkasında hangi nedenler var?

Pandemi webcam’lere yeniden hayat verdi

Time’ın her sene yaptığı “Person Of The Year(Yılın İnsanı)” seçimi uzun süredir devam eden bir gelenek ve artık buna hepimiz alıştık. Time’ın bu odülü kişilerin inanış ve görüşlerinden ziyade, söz konusu yılda yaptığı etkiye göre seçmesi ünlü teknoloji ve lifestyle yayıncısı The Verge’e de ilham oldu. Bundan dolayı, The Verge de ilk defa tıpkı Time’ın yaptığı gibi bu yıldaki etkiyi baz alarak yılın teknolojik aletini seçti. Covid-19’la geçen olağan dışı yılın ilk yılın teknolojik aleti ödülünün sahibi ise 40 yıllık webcam oldu.

The Verge, koronavirüs salgını ile hayatımıza giren evden çalışma; EBA gibi uzaktan eğitim çözümleri; video aramaların sosyalleşme aktivitelerimizin çok daha büyük bir kısmını oluşturması gibi yeni alışkınlıkların webcam’i yeniden hayatımızın merkezine koyduğunu söylüyor.

Webcam seçim yaparken artık bir kriter

Salgın öncesi, laptop konusunda satın alma kararı verirken webcam kalitesi belki de öncelik listemizin en arkalarında yer almaktaydı. Ancak, hayatlarımıza bu kadar kuvvetli bir geri dönüş yapan webcam’lerin kullanıcılar arasında popülerliğini gitgide arttıracağını öngörmek hiç de zor değil. Ne yazık ki, günümüz laptoplarında bulunan webcamler çağın standartlarının gerisinde kalıyor. Bunun asıl nedeni ise düşük çözünürlükten ziyade ufak kamera modülleri. Tabletler daha büyük kamera modülleri barındırdıklarından dolayı laptoplardan ortalama olarak daha kaliteli bir ön kamera/webcam deneyimi sunuyorlar. The Verge, bu yüzden özellikle laptop firmalarının bu alanda büyük yatırımlar yapıp laptoplarla gelen dahili kameralarının kalitelerini arttıracağını öngörüyor. Aksi takdirde, webcam’lerin öneminin bu denli arttığı ve tabletlerin pandemi nedeniyle popülerliklerine popülerlik kattığı böyle bir dönemde rekabetçi kalmaları zor gibi gözüküyor.

