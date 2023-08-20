Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde vergisi telefon ve bilgisayar için müjdeli haberi vermişti. Ancak bu yeni uygulamanın detayları açıklanmamıştı. Bugün ise hayalleri suya düşüren açıklamalar geldi. Suya düşüren diyoruz çünkü iPhone, Samsung, Xiaomi, MSI, Asus ve Gigabyte gibi markaları düşleyen öğrenciler varsa bu hayal gerçekleşmeyecek.

Gelen bilgilere göre öğrenciler sadece bir defaya mahsus vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek. Buraya kadar her şey okey. Telefonlar ise sadece öğrencilerin kendine ait hatları ile çalışacak buraya kadar da okey. Ancak! Öğrenciler sadece “Türkiye’de” üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini alabilecek.

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Türkiye’de üretilen veya montajlanan telefon ve bilgisayar sayısının çok az olduğunu herkes biliyor. Bu modeller genellikle giriş seviyesi cihazlar. Bu yüzden high-end bir cihazı vergisiz alma hayali kuranlar varsa bu hayaller gerçekleşmeyecek diyebiliriz. Bu kararlar sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Yeniden bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.