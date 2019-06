Murder Mystery filmi Netflix’in izleyici rekorunu kırdı!

Murder Mystery isimli aksiyon, komedi ve gizem türündeki Netflix filmi platformun ilk hafta sonu tekil izlenme rekorunu kırdı.

İlginizi çekebilir: Marvel ek sahnelerin olduğu Avengers: Endgame’i duyurdu!

Murder Mystery ne kadar izlendi?

Adam Sandler ve Jennifer Aniston‘ın baş rollerinde oynadığı cuma günü yayınlanan Netflix’in yeni filmi Murder Mystery, uygulama üzerinden ilk üç günde 30,869,863 kişi tarafından izlendi. Bu izlemelerin 13,374,914‘ü ABD ve Kanada’dan geri kalan 17 milyonu ise dünyanın geri kalanından yapıldı.

Filmde, karısıyla beraber Avrupa seyahatine çıkan New York‘lu bir polisin, yaşlı bir milyarderin ölümünün ardından büyük bir kargaşanın ortasında kalması anlatılıyor. Sandler ve Aniston ikilisi daha önce de 2011 tarihli Just Go with It filminde beraber oynamışlardı.

Netflix, ünlü oyuncu ve komedyen Adam Sandler‘la daha önce de pek çok proje geliştirmişti. Şirket, 2017 yılında kullanıcıların yarım milyar saatten fazla bir süre boyunca Sandler‘ın yer aldığı içerikleri izlediklerini belirtmişti. Kırılan bu rekor ünlü aktörün platformla yıllardır süren işbirliğinin daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Netflix daha önce Sandler‘ın The Ridiculous 6, Sandy Wexler ve The Meyerowitz Stories (New and Selected) isimli filmlerinin haklarını satın almıştı.

Netflix‘in son bir yıldır izlenme istatistiklerini daha sık duyurması şirketin yeni duyurulan ve uygun abonelik ücretleriyle kullanıcıları cezbeden Apple TV+ ve Disney Plus gibi platformlara verdiği bir göz dağı olarak da anlaşılabilir.