Posta hizmetinin uluslararası ihracatını geçici olarak durdurmasına neden olan son Royal Mail fidye yazılımı saldırısı, büyük bir işletmenin ciddi bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldığında ortaya çıkabilecek kaosun en son örneği. Küçük işletmeler için ise riskler biraz daha yüksek. Küçük işletme sahiplerinin yüzde 69’u, başarılı bir siber saldırının kendilerini tamamen işsiz bırakabileceğinden korkuyor.

Finansal istikrarlarını ve itibarlarını korumak için giderek daha fazla işletme güvenlik çözümlerine yatırım yapıyor. Yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Canalys, güvenliği sağlamak için geliştirilen cihaz veya çözüm satışlarının 2023’te %13,2 artacağını öngörüyor. Bu kapsamda, yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP) artık güvenlik çözümlerini pazarın ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde geliştirmeliler ve sürekli artan bir tehdit ortamına karşı işletmelerin korumalarına yardımcı olmalılar.

MSP’ler Güvenilir Danışmanlardır

Müşteriler, BT ve güvenlik konularında ihtiyaç duydukları uzman rehberliğini MSP’lerden bekliyor. Genellikle özel bir siber güvenlik ekibine sahip olmayan işletmeler, gelişen bir siber saldırıya karşı ilk savunma hattı olarak MSP’lere güveniyorlar. Bu nedenle, MSP’lerin en son güvenlik risklerinden haberdar olmaları, güncel gelişmeleri takip etmeleri ve müşterilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli çözüm ve hizmetleri temin etmeleri gerekiyor.

En son güvenlik risklerinin farkında olmanın yanı sıra müşterilerin bu tehditleri anlamalarını sağlamak, müşterilerde güven inşa etmek ve sürdürmek açısından oldukça önemli bir nokta. MSP’ler, işletmelerin sürekli değişen teknoloji dünyasında yol almalarına yardımcı olmak için hayati bir rol oynuyor. Ayrıca MSP’ler, işletmelerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilen ve arıza süresini en aza indirmek için proaktif destek sağlayan çeşitli hizmetler sunuyor.

Müşterilerinin teknoloji sistemleri hakkında derin bir anlayışa sahip olan MSP’ler, bilgilerini teknik uzmanlıkları ile birleştirerek müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan en iyi güvenlik

çözümleri konusunda rehberlik sağlamalılar. Örneğin bir SMB (Sunucu İleti Bloğu) uzaktan çalışma modeline sahipse, MSP’ler, işletmenin kurumsal ağlarında sağlam bir VPN ve 2 Faktörlü Kimlik Doğrulaması olduğundan emin olmalıdırlar.

Güvenilir bir danışman olmanın bir başka yapıtaşı da müşterilere karşı şeffaf ve dürüst olmaktır. Bu güvenilirlik, düzenli güncellemeler ve ilerleme raporları sağlamanın yanı sıra olası sorunlar veya riskler konusunda açık sözlü olarak sağlanabilir. Müşterilerine karşı şeffaf ve dürüst olan MSP’ler, müşterilerinde güven inşa ederken onlarla uzun vadeli ilişkiler kurabilirler.

Daha Geniş Bir Tehdit Yelpazesi, Daha Geniş Bir Hizmet Yelpazesi Gerektirir

Günümüzde, MSP’lerin müşterilerinin ağlarını ve verilerini korumak için en son güvenlik riskleri ve güvenlik açıkları gibi konularda güncel kalmaları gerekiyor. Bu güncelliği olması gerektiği gibi sağlayamamak, yüksek maliyetli veri ihlallerine ve müşteri itibarının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, MSP’lerin müşterilerine daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmaları gerekiyor.

Siber saldırılar giderek yaygınlaşıyor ve daha karmaşık bir hal alıyor. Bu durum, MSP’lerin en son tehditlerden haberdar olmalarını her zamankinden daha önemli bir hale getiriyor. Günümüzün en yaygın siber saldırı türleri arasında kimlik hırsızlığı yer alıyor. Saldırganlar, hassas bilgileri çalmak için sahte e-postalar veya web siteleri kullanıyor. Bilgisayar korsanlar, hedef aldığı kişinin verilerini kötü amaçla kullanmamak adına fidye ödemesi talep ediyor. Bunlar, kişilerin verilerine izinsiz bir şekilde erişilen ve hassas bilgileri çalmak için kötü amaçlı yazılımların kullanıldığı siber saldırıların en belirgin örneklerinden.

Bu saldırılardan müşterilerini korumak için, MSP’lerin portföylerinde, kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlayan e-posta güvenlik çözümleri, bir fidye yazılımı saldırısı durumunda verileri geri yüklemek için yedekleme ve kurtarma çözümleri, kötü amaçlı yazılımları önlemek için uç nokta koruma çözümleri, DoS saldırılarına karşı korunma sağlamak için ağ güvenliği çözümleri ve siber saldırıları tespit etmek ve önlemek adına çalışanlara uygulanacak güvenlik farkındalığı eğitimi gibi bir dizi hizmet ve çözüm bulunması gerekiyor.

Uyum ve Düzenleyici Gereksinimleri

Siber tehditler gelişip daha karmaşık bir hale geldikçe müşteri verilerini korumaları için işletmelere uygulanan düzenleyici baskılar artıyor. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) gibi katı veri koruma yasalarını ve düzenlemelerini uyguluyor. Bu yönetmelikler, işletmelerin karşılaşabileceği siber saldırıları önlemek ve hassas müşteri bilgilerini korumak için gerekli önlemler almalarını zorunlu kılıyor. Bu yönetmeliklere uyulmaması, şirketlerin ciddi miktarda para cezası almalarına ve itibarlarının zedelenmesine neden oluyor.

Sonuç olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler hükümetlerin belirlediği bu düzenleyici yasaları yerine getirmek ve itibarlarını korumak için müşteri verilerinin güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak MSP’lere giderek daha fazla ihtiyaç duyuyor. İşletmeler, MSP’lerle çalışarak güvenlik tehditlerinin önüne geçmek ve müşteri verilerini korumaya yönelik düzenleyici yönergeleri sağlamak için onların uzmanlıklarından, kaynaklarından ve teknolojilerinden yararlanabilirler.

Çevrimiçi güvenliğin önemi konusundaki farkındalık arttıkça ağ uzmanlarının rolü işletmeler için daha kritik bir noktaya geldi. MSP’lerin hem kendilerini hem de müşterilerini olası tehditlerden korumak için kendilerini uygun siber güvenlik çözümleriyle donatmaları her zamankinden daha fazla önem taşıyor.