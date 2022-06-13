MSI IMMERSE GV60 incelemesi ile karşınızdayız. Artık sadece OEM ürünler ve laptop değil, aksesuarlar da üretmeye devam eden MSI markasının bizim fazlasıyla hoşumuza giden ve rahatlıkla kullanabileceğiniz mikrofonunun detaylarını aktarıyoruz.
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İçindekiler
TERTEMİZ YAYINCI MİKROFONU! | MSI IMMERSE GV60 incelemesi
https://youtu.be/M8l3-VQKW9c
Not: Bu ürün inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Detaylı bilgi için; https://www.msi.com/Gaming-Gear/IMMERSE-GV60-STREAMING-MIC
Anında Stüdyo
Harika ses içeriği GV60 ile başlar. Bu şık, mat kaplamalı alüminyum mikrofon, 24 bit/96 kHz yüksek çözünürlüklü örnekleme hızıyla tavizsiz kayıt kalitesi sunarken herhangi bir kurulumu anında sizin için bir stüdyoya dönüştürür.
Harika Ses ile Çok Yönlü
Birden fazla kondansatör tarafından güçlendirilen GV60, şarkı söyleme, podcast, röportaj, toplantı ve oyun akışını kolaylıkla yakalamak için 4 farklı başlatma modeliyle her duruma uyum sağlamak için çok yönlülük sağlar.
Gerçekçi Ses
Sıfır gecikmeli oynatmanın keyfini çıkarın ve dahili 3,5 mm kulaklık jakı ile kaydınızı izlerken sonuçları kontrol altında tutun.
İnceleme
IMMERSIVE GV60
MSI IMMERSIVE GV60, MSI markasının oldukça temiz ses için tercih edilebilecek bir mikrofon modeli konumunda.
ARTILARI
- Ses Kalitesi
- Kolay Kullanım
- Tripod Girişi
EKSİLERİ
- XLR Girişi Olmaması
Editörün Kararı
- Tasarım 0
- Kolay Kullanım 0
- Ses Kalitesi 0