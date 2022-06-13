MSI IMMERSE GV60 incelemesi ile karşınızdayız. Artık sadece OEM ürünler ve laptop değil, aksesuarlar da üretmeye devam eden MSI markasının bizim fazlasıyla hoşumuza giden ve rahatlıkla kullanabileceğiniz mikrofonunun detaylarını aktarıyoruz.

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https://youtu.be/M8l3-VQKW9c

Not: Bu ürün inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Detaylı bilgi için; https://www.msi.com/Gaming-Gear/IMMERSE-GV60-STREAMING-MIC

Anında Stüdyo

Harika ses içeriği GV60 ile başlar. Bu şık, mat kaplamalı alüminyum mikrofon, 24 bit/96 kHz yüksek çözünürlüklü örnekleme hızıyla tavizsiz kayıt kalitesi sunarken herhangi bir kurulumu anında sizin için bir stüdyoya dönüştürür.

Harika Ses ile Çok Yönlü

Birden fazla kondansatör tarafından güçlendirilen GV60, şarkı söyleme, podcast, röportaj, toplantı ve oyun akışını kolaylıkla yakalamak için 4 farklı başlatma modeliyle her duruma uyum sağlamak için çok yönlülük sağlar.

Gerçekçi Ses

Sıfır gecikmeli oynatmanın keyfini çıkarın ve dahili 3,5 mm kulaklık jakı ile kaydınızı izlerken sonuçları kontrol altında tutun.

İnceleme IMMERSIVE GV60 9.3 Puan MSI IMMERSIVE GV60, MSI markasının oldukça temiz ses için tercih edilebilecek bir mikrofon modeli konumunda. ARTILARI Ses Kalitesi

Ses Kalitesi Kolay Kullanım

Kolay Kullanım Tripod Girişi EKSİLERİ XLR Girişi Olmaması Editörün Kararı Tasarım 0

Kolay Kullanım 0

Ses Kalitesi 0