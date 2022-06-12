vivo, ülkemizde yerli üretime en çok önem veren markaların başında geliyor. Geçen sene başladığı yerli üretim veya montaj diyebileceğimiz proseste Y serileri yer alıyor. Giriş segmenti pazarının önemli oyuncularından vivo, Y serisini ulaşılabilir fiyata yüksek teknolojiyi sunmak için konumlandırıyor. Ofisimize gelen yeni vivo akıllı telefon ise vivo Y33s modeli oldu. Peki vivo Y33s’in kutusundan neler çıkıyor? Kullanıcı satın aldığında kutu içeriğinde neler var, bu soruların cevaplarını videoda veriyoruz.

İyi seyirler…

vivo Y33S Teknik Özellikleri

Tasarım: 164.3 x 76.1 x 8 mm 181 gram

Ekran: 6.58 inç,IPS LCD, FHD+, 401PPI, %83.4 ekran gövde oranı

İşlemci: Mediatek Helio G80

RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB Depolama

Ses: Mono Hoparlör

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 18W

Fiyat: ~4500 TL

Güçlü pil, genişletilmiş RAM özelliği ve lüks görünüm ile donatılmış yeni Y33s modeli üst düzey taşınabilir bir oyun deneyimi sunuyor. Y33s’in kalbinde yatan Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Mediatek Helio G80 sekiz çekirdekli işlemci, daha fazla güç, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha yüksek bir performans yaratıyor. Bu GPU, öncekinden daha fazla güç, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha güçlü performans sunarak Y33s’i bir oyun canavarına dönüştürüyor. 6,58 inç FHD+ hücre içi ekran, parlak renkler ve canlı ayrıntılar sunuyor ve dahili mavi ışık filtresiyle oyunların keyfini mutlak netlikle çıkarmanızı sağlarken gözlerinizi de koruyor. Bununla birlikte Multi-Turbo 5.0 ile HyperEngine oyun teknolojisini birleştiren Y33s veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Dört bileşenden oluşan soğutma çözümü sayesinde oyunun en hararetli anlarında bile ısınmıyor.. Ultra Oyun Modu, size daha mükemmel bir duyusal oyun deneyimi sunmak için kısa bir süre önce güncellendi. 4D Oyun Titreşimi, Resim içinde Resim ile Oyun deneyimi, Rahatsız Etmeyin Özelliği ve E-spor Modu ile oynamanın ve kazanmanın keyfini çıkarın. Y33s 8,00 mm’lik zarif gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil bulunuyor ve 18W hızlı şarj ve vivo Energy Guardian yöntemleri ile pil ömrünü dert etmekten kurtarıyor. Bu büyük pil günün her anında size güç ve enerji sağlıyor.

#vivo #vivoY33s #vivoYseries