MSI GS66 Stealth incelemesi ile karşınızdayız. MSI’ın 2020 yılı modellerinden biri olan GS66 Stealth, güçlü donanım yapısıyla dikkat çekiyor.

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OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi

MSI GS66 Stealth 10SF-462TR satın almak için (Core i7 10875H versiyonu): https://hwp.to/GS66Stealth

*Not: Bizdeki modelde 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi yer alırken, TR stoğu tükendiği için 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcili modelini ekledik.

GS66 modeli yüksek performans isteyenler için ideal bir ürün konumunda. Ancak özellikle tasarımsal açıdan her yerinden RGB fışkıran, kaslı bir tasarım yerine ağırbaşlı, sade bir tasarıma sahip. Her yeri kömür siyahı tasarım ile gelen MSI GS66 Stealth, bu konuda gerçekten farklı ve dikkat çekici bir model konumunda.

Öne çıkan detaylardan bir diğeri ise ekranı. GS66 Stealth modelinde bulunan 240 Hz tazeleme hızı sunan ekranı, çevrimiçi oyunlarda sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimini vadediyor. Zaten güçlü bir donanıma sahip olan GS66, oyunlarda ultra ayarlarda sorunsuz deneyimi akıcı olarak sunabiliyor. Söz konusu ekranın çerçeve kalınlığı 4.9 mm iken, ekran kasa oranı ise %84 olarak tutulmuş.

Güçlü donanım

10.nesil Intel Core i7-10750H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ekran kartı gibi üst seviye donanıma sahip olan cihaz, tam bir performans canavarı. Ancak buna rağmen sadece 19,8 mm kalınlığa sahip. Tabii böyle bir ince ve güçlü ürünü soğutma tarafına da fazla kafa yoran MSI mühendisleri 3 fana ve 7 ısı borususna sahip Cooler Boost Trinity+ soğutma sistemini geliştirdi. Fan yaprakları sadece 0.1 mm olan bu soğutma yapısında daha sessiz, daha fazla hava akışı ve etkin bir soğutma çözümünü başarmışlar.

MSI ‘ın önceki modellerine göre geliştirdiği bir diğer konu ise batarya. MSI GS66 Stealth modelinde tam 99.9 Whr batarya kapasitesi sunuyor. Bu değer ile batarya üzerinden kullanımlarda çok daha uzun bir süre kullanım sağlarken, aynı zamanda birçok oyunu prize takılı olmadan da oynayabilmenize olanak tanıyor.

Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneğini GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabilir, farklı efektler arasında geçiş yapabilir. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol edebilirsiniz.

DYNAUDIO imzalı ses sistemi ile de dikkat çeken bir model GS66. MSI’ın Duo Wave adını verdiği bu sistem ile çok daha güçlü ve dolu bir ses alabiliyorsunuz. Ayrıca Nahimic 3 sayesinde oyun, film ve muzik senaryolarına göre ses profillerini ayarlayabilirsiniz.

Elimizdeki konfigürasyonda 32GB DDR4 bellekler ve 512 GB NVMe M.2 SSD depolama birimi mevcut. Tek dezavantajı 512 GB depolama alanının yetersiz olması. Ancak dilerseniz GS66 modeline ek bir depolama birimi daha takabilirsiniz. Bu tarz durumlarda ürün de garantiden çıkmıyor.

Yazılım tarafında ise MSI’ın Dragon Center uygulaması sayesinde , bilgisayarın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, farklı kullanım senaryolarına göre ayarlarınızı zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Oyun modu ile cihazınız tam performansta iken oynatamayacağı oyun yok!

MSI GS66 Stealth teknik özellikler

· İşlemci: Intel Core i7-10750H (12M Cache, 2.60 GHz, up to 5.00 GHz)

· İşletim Sistemi: Windows 10 Home

· Ekran: 15.6″ FHD (1920*1080), 240 Hz %100 sRGB

· Çipset: Intel HM470

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, GDDR6 8GB Max-Q

· Hafıza: DDR4 16 GB * 2 (3200MHz)

· Hafıza yuvası: 2 Slot

· Maksimum Hafıza: Max 64GB

· HDD: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD

· Ön Kamera: IR HD (30fps@720p)

· Klavye: SteelSeries

· Pil: 99Whr 6250 Mah , BTY-M6M

· Güç Adaptörü: 230 W Slim adaptör

· Boyutlar: 358 x 248 x 19.8 mm

· Ağırlık: 2.1kg