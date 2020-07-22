Dizüstü Bilgisayar
OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi
MSI GS66 Stealth incelemesi ile karşınızdayız. MSI’ın 2020 yılı modellerinden biri olan GS66 Stealth, güçlü donanım yapısıyla dikkat çekiyor.
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OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi
MSI GS66 Stealth 10SF-462TR satın almak için (Core i7 10875H versiyonu): https://hwp.to/GS66Stealth
*Not: Bizdeki modelde 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi yer alırken, TR stoğu tükendiği için 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcili modelini ekledik.
GS66 modeli yüksek performans isteyenler için ideal bir ürün konumunda. Ancak özellikle tasarımsal açıdan her yerinden RGB fışkıran, kaslı bir tasarım yerine ağırbaşlı, sade bir tasarıma sahip. Her yeri kömür siyahı tasarım ile gelen MSI GS66 Stealth, bu konuda gerçekten farklı ve dikkat çekici bir model konumunda.
Öne çıkan detaylardan bir diğeri ise ekranı. GS66 Stealth modelinde bulunan 240 Hz tazeleme hızı sunan ekranı, çevrimiçi oyunlarda sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimini vadediyor. Zaten güçlü bir donanıma sahip olan GS66, oyunlarda ultra ayarlarda sorunsuz deneyimi akıcı olarak sunabiliyor. Söz konusu ekranın çerçeve kalınlığı 4.9 mm iken, ekran kasa oranı ise %84 olarak tutulmuş.
Güçlü donanım
10.nesil Intel Core i7-10750H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ekran kartı gibi üst seviye donanıma sahip olan cihaz, tam bir performans canavarı. Ancak buna rağmen sadece 19,8 mm kalınlığa sahip. Tabii böyle bir ince ve güçlü ürünü soğutma tarafına da fazla kafa yoran MSI mühendisleri 3 fana ve 7 ısı borususna sahip Cooler Boost Trinity+ soğutma sistemini geliştirdi. Fan yaprakları sadece 0.1 mm olan bu soğutma yapısında daha sessiz, daha fazla hava akışı ve etkin bir soğutma çözümünü başarmışlar.
MSI ‘ın önceki modellerine göre geliştirdiği bir diğer konu ise batarya. MSI GS66 Stealth modelinde tam 99.9 Whr batarya kapasitesi sunuyor. Bu değer ile batarya üzerinden kullanımlarda çok daha uzun bir süre kullanım sağlarken, aynı zamanda birçok oyunu prize takılı olmadan da oynayabilmenize olanak tanıyor.
Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneğini GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabilir, farklı efektler arasında geçiş yapabilir. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol edebilirsiniz.
DYNAUDIO imzalı ses sistemi ile de dikkat çeken bir model GS66. MSI’ın Duo Wave adını verdiği bu sistem ile çok daha güçlü ve dolu bir ses alabiliyorsunuz. Ayrıca Nahimic 3 sayesinde oyun, film ve muzik senaryolarına göre ses profillerini ayarlayabilirsiniz.
Elimizdeki konfigürasyonda 32GB DDR4 bellekler ve 512 GB NVMe M.2 SSD depolama birimi mevcut. Tek dezavantajı 512 GB depolama alanının yetersiz olması. Ancak dilerseniz GS66 modeline ek bir depolama birimi daha takabilirsiniz. Bu tarz durumlarda ürün de garantiden çıkmıyor.
Yazılım tarafında ise MSI’ın Dragon Center uygulaması sayesinde , bilgisayarın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, farklı kullanım senaryolarına göre ayarlarınızı zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Oyun modu ile cihazınız tam performansta iken oynatamayacağı oyun yok!
MSI GS66 Stealth teknik özellikler
· İşlemci: Intel Core i7-10750H (12M Cache, 2.60 GHz, up to 5.00 GHz)
· İşletim Sistemi: Windows 10 Home
· Ekran: 15.6″ FHD (1920*1080), 240 Hz %100 sRGB
· Çipset: Intel HM470
· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, GDDR6 8GB Max-Q
· Hafıza: DDR4 16 GB * 2 (3200MHz)
· Hafıza yuvası: 2 Slot
· Maksimum Hafıza: Max 64GB
· HDD: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD
· Ön Kamera: IR HD (30fps@720p)
· Klavye: SteelSeries
· Pil: 99Whr 6250 Mah , BTY-M6M
· Güç Adaptörü: 230 W Slim adaptör
· Boyutlar: 358 x 248 x 19.8 mm
· Ağırlık: 2.1kg
Basın Bülteni
Huawei MateBook X Pro, Türkiye’de satışa çıktı!
Huawei, üst segment model dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Şirketin, şu ana kadar piyasaya çıkarmış olduğu dizüstü bilgisayarlar arasında en güçlüsü olan MateBook X Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabilecek.
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MateBook X Pro, profesyonel içerik oluşturucuları için tasarlanmış bir cihaz. Bilgisayarın dış cephesi pürüzsüz bir hissiyat veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş. Firmanın en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, oldukça portatif. Sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığına sahip.
Cihazın ekran tarafında, Ultra FullView adı verilen özel bir tasarım çizgisi tercih edildi. Her tarafında ince çerçevelere sahip MateBook X Pro, yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor. Üretkenlik ve içerik oluşturma için daha uygun olan geleneksel 3:2 en boy oranı da korunuyor. 3000 x 2000 çözünürlükteki sRGB renk gamutu destekleniyor. Aynı zamanda 450 nit gibi iddialı bir parlaklık oranıyla, güneş altında da ekran görünür kalmakta.
Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlük desteği ile geliyor!
3K çözünürlük desteğine sahip model ile birlikte medya içeriklerini yüksek çözünürlükte izlemek mümkün. Bunun yanı sıra, kullanıcıların cihazlarıyla arayüz oluşturmaları için yeni ve daha sezgisel yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliği destekleniyor.
Gücünü 10. Nesil Intel mimarisinden alıyor!
10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-1021U ile yüksek performans vadeden cihaz, 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 grafik birimi ile taçlandırılıyor. Grafik ve video düzenlemeden, oyun ve multi medya içeriğine kadar her türlü senaryoda MateBook X Pro kullanılabiliyor. En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı soğutma sistemi barındırıyor.
Ayrıca HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Bilgisayar, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.
Huawei MateBook X Pro ile 15 saate varan pil ömrü
MateBook X Pro 56Wh kapasiteli bataryaya sahip. HUAWEI’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor. HUAWEI MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.
Cihazın sahip olduğu girişler ise, SuperCharge’ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.
Firmanın iddialarına göre yeni dizüstü bilgisayar, dünyanın en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.
2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz kullanımlarda yazılarınızı rahatlıkla yazabilmeye olanak sağlıyor. Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmayarak kişisel güvenliği daha da arttırıyor.
HUAWEI MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.
Dizüstü Bilgisayar
Çift ekranlı ultrabook: Asus ZenBook Duo UX481FL
Asus ZenBook Duo UX481FL modeli incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un daha önce ortaya çıkardığı çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar modeli olan ZenBook Pro Duo ardından daha erişilebilir ve hafiflik arayanlar için ultrabook statüsünde de ZenBook Duo modelini ortaya çıkardı.
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Asus ZenBook Duo UX481FL incelemesi
Asus ZenBook Duo modeli abisinden farklı olarak 14 inç boyutunda bir ekran, 19.9 mm incelik ve sadece 1,5 kg ağırlığında kutudan çıkıyor. MIL-STD-810G sertifikasıyla oldukça sağlam bir bilgisayar olan ZenBook Duo, 14 inç boyutunda FHD bir ekran ve aynı zamanda ScreenPad+ adında ikinci bir ekran ile geliyor.
Klavyenin eski ROG Zephyrus ailesinden aşina olduğumuz gibi aşağıya taşındığı tasarımda touchpad de sağa alınmış. Ergo Lift menteşe yapısıyla ekran ve klavye kullanımını rahatlatan Asus ZenBook Duo UX481FL, diğer ultrabook modellerinden farklı olarak not alma, çoklu işlemler ve video ve fotoğraf düzenleme uygulamalarında oldukça rahat bir kullanım sunuyor.
Boyutun küçük olması büyük el ve parmaklara saahip insanlarda klavye kullanım sorunu ortaya çıkarabilecekken aynı zamanda ScreenPad+ çok işlevsel olsa da ekran kalitesinin düşüşü fazlasıyla hissediliyor.
Asus ZenBook Duo teknik özellikleri
- Intel Core i7 10510U işlemci
- Nvidia GeForce MX250 ekran kartı
- 16 GB LPDDR3 2133 MHz bellek
- 512GB SSD M.2 NVMe SSD
- 14.0″ FHD (1920×1080) 60Hz %72 NTSC ve PANTONE onaylı dokunmatik ekran
- 323 x 223 x 19.9 mm
- 1.5 kg
- Wi-Fi 6 (802.11 ax (2×2))
- Bluetooth 5.0
Dizüstü Bilgisayar
Bu laptopa Aslı bayıldı! Pembe renkli MSI Prestige 14 incelemesi
MSI Prestige 14 incelemesi ile karşınızdayız. Ekibimizin prodüksiyon sorumlusu olan Aslı ile bizzat kurgu yönetmeni ve kadın bakış açısı ile detaylarına değiniyoruz.
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Farklı ve şık: MSI Prestige 14
MSI’n en şık ve adında olduğu gibi en prestij sahibi dizüstü bilgisayar ailesi bulunuyor. Prestige adını alan bu seri hem taşınabilir, hem şık hem de içerik üreticilere yönelik bir model olarak dikkat çekiyor.
10. nesil Intel işlemcilerden gücünü alan cihazda siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri mevcut. Bize gelen A10RAS-072TR kodlu model pembe rengiyle göz alıcı bir durumda. 14 inç boyutunda FHD bir ekranda IPS panel tercih edilmiş. Kurgu ve profesyonel kullanımlar için Adobe RGB’de %100 destek sağlarken ekran fabrika kalibrasyonlu Delta-E < 2 renk doğruluğu sertifikasına da sahip. Bunu da CalMAN tarafından sağlanndığını da belirtelim.
Creator Center yaratıcı tüm işlemleriniz için yazılımsal olarak tam bir destek sağlıyor. Hem Premiere, Photoshop, Illustrator gibi programlar üzerinden otomatik performanms ayarı yapabilen MSI Prestige 14, aynı zamanda manuel olarak da ayarlamalar yapabilmenize olanak tanıyor.
Aslı’nın çok beğendiği bu cihazın teknik özelliklerini ve test sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
MSI Prestige 14 A10RAS-072TR teknik özellikleri
- Ekran; 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel), 60 Hz %72 NTSC %100 sRGB renk desteğ
- İşlemci; Intel Core i7 10510U
- Grafik Birimi; Nvidia GeForce MX330 ve Intel UHD Graphics 620
- Bellek; 16 GB DDR4 2666 Mhz
- Depolama; 512 GB M.2 NVMe SSD
- Bağlantı; 2x Type-A USB 2.0 / 1x Micro SD kart okuyucu/ 2x Type-C USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
- Hoparlör; 2 x 2 Watt
- Batarya; 90 Watt
- Boyut; 319 x 215 x 15.9 mm
- Ağırlık; 1.29 kg
MSI Prestige 14 A10RAS-072TR test sonuçları;
- 3D Mark; 1272 (3740 CPU puanı)
- Geekbench 5; 1189 tek çekirdek, 3830 çoklu çekirdek
- Cinebench R20; 404 tek çekirdek, 1748 çoklu çekirdek