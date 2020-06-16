Bu laptopa Aslı bayıldı! Pembe renkli MSI Prestige 14 incelemesi

MSI Prestige 14 incelemesi ile karşınızdayız. Ekibimizin prodüksiyon sorumlusu olan Aslı ile bizzat kurgu yönetmeni ve kadın bakış açısı ile detaylarına değiniyoruz.

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Farklı ve şık: MSI Prestige 14

MSI’n en şık ve adında olduğu gibi en prestij sahibi dizüstü bilgisayar ailesi bulunuyor. Prestige adını alan bu seri hem taşınabilir, hem şık hem de içerik üreticilere yönelik bir model olarak dikkat çekiyor.

10. nesil Intel işlemcilerden gücünü alan cihazda siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri mevcut. Bize gelen A10RAS-072TR kodlu model pembe rengiyle göz alıcı bir durumda. 14 inç boyutunda FHD bir ekranda IPS panel tercih edilmiş. Kurgu ve profesyonel kullanımlar için Adobe RGB’de %100 destek sağlarken ekran fabrika kalibrasyonlu Delta-E < 2 renk doğruluğu sertifikasına da sahip. Bunu da CalMAN tarafından sağlanndığını da belirtelim.

Creator Center yaratıcı tüm işlemleriniz için yazılımsal olarak tam bir destek sağlıyor. Hem Premiere, Photoshop, Illustrator gibi programlar üzerinden otomatik performanms ayarı yapabilen MSI Prestige 14, aynı zamanda manuel olarak da ayarlamalar yapabilmenize olanak tanıyor.

Aslı’nın çok beğendiği bu cihazın teknik özelliklerini ve test sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

MSI Prestige 14 A10RAS-072TR teknik özellikleri

Ekran; 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel), 60 Hz %72 NTSC %100 sRGB renk desteğ

14 inç FHD (1920 x 1080 piksel), 60 Hz %72 NTSC %100 sRGB renk desteğ İşlemci; Intel Core i7 10510U

Intel Core i7 10510U Grafik Birimi; Nvidia GeForce MX330 ve Intel UHD Graphics 620

Nvidia GeForce MX330 ve Intel UHD Graphics 620 Bellek; 16 GB DDR4 2666 Mhz

16 GB DDR4 2666 Mhz Depolama; 512 GB M.2 NVMe SSD

512 GB M.2 NVMe SSD Bağlantı; 2x Type-A USB 2.0 / 1x Micro SD kart okuyucu/ 2x Type-C USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3

2x Type-A USB 2.0 / 1x Micro SD kart okuyucu/ 2x Type-C USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 Hoparlör; 2 x 2 Watt

2 x 2 Watt Batarya; 90 Watt

90 Watt Boyut; 319 x 215 x 15.9 mm

319 x 215 x 15.9 mm Ağırlık; 1.29 kg

MSI Prestige 14 A10RAS-072TR test sonuçları;