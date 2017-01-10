Donanım bileşenleri ve oyunculara yönelik ürünleriyle tanıdığımız MSI dizüstü bilgisayarlarını 7. nesil Intel Core işlemcileriyle yeniledi.

Donanım bileşenleri konusunda yılların deneyimini ürünlerine yansıtan MSI, oyunculara ve yüksek performans arayanlara yönelik sunudğu Gaming serisi dizüstü bilgisayarlarını güncelliyor. Çift haneli yüzdelere ulaşan işlemci nesli performans farkını en yeni grafik işlemcilerle bir araya getiren MSI dizüstü bilgisayarlar, 7. nesil Intel Core işlemcileriyle kullanıcıları yeni bir döneme davet ediyor.

MSI GT83VR Titan SLI

Sanal gerçeklik (VR) ve 4K odaklı

Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız Consumer Electronics Show 2017‘nin öne çıkan teknolojilerinden bir tanesi olan sanal gerçeklik (VR; virtual reality) ve komşu teknolojiler bu yıla damgasını vuruyor. Konsollardan mobil cihazlara kadar geniş bir yelpazede sizi bekleyen sanal gerçeklik deneyimini en iyi şekilde yaşayabilmeniz önemli. Intel 7. nesil Core işlemcileri ve NVIDIA’nın Pascal mimarisine sahip en yeni grafik işlemcilerini bir araya getiren MSI dizüstü bilgisayarlarınızda sanal gerçekliği en ince ayrıntısına kadar hissetmenizi sağlıyor.

Sanal gerçeklik alanında HTC ile çalışan tek sertifikalı üretici olan MSI, HTC Vive ile en iyi deneyimi yakalamanız konusunda yanınızda. Sesin de önemini es geçmeyen MSI, Nahimic VR 7.1 ses sistemini de bu güncellenen dizüstü bilgisayar modellerinde kullanıcılara sunuyor. Bu konuda da dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini eklemek gerek.

Tüm seri yenilendi

CES 2017’de yapılan duyuruya göre MSI tüm oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını yeniledi ve 7. nesil Intel Core işlemcilerle sunmaya başladı. Bu sene içinde raflarda göreceğimiz MSI dizüstü bilgisayarlar şu şekilde uzun bir listeye sahip: GT83VR, GT73VR, GT72VR, GT62VR, GS73VR, GS63VR, GS43VR, GE72VR, GE62VR, GP62VR, GP72VR, GP62MVR, GP72/GP62 ve GL72/GL62. Bu ürünlerin birçoğu ülkemizde bulunacak fakat her donanım konfigürasyonu veya alt model satılmayabilir. Gelişmeleri MSI’ın web sitesinden takip edebilirsiniz.