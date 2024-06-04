COMPUTEX TAIPEI 2024, Asya’nın en büyük B2B PC fuarı, 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Bugün 2024 En İyi Seçim Ödülü kazananları açıklandı ve MSI, 500’den fazla rakibi arasından sıyrılarak 5 prestijli ödül sahibi oldu. Her kategoride yalnızca bir altın ödül kazananı seçildiği için MSI Prestige 16 AI Evo Slim AI Laptop “Altın Ödül” sahibi oldu. MSI Claw Taşınabilir Oyun Konsolu, MSI GeForce RTX™ 4090 24G SUPRIM FUZION ekran kartı ve MSI Modern AM273Q Series All-in-One PC ise “Kategori Ödülleri” sahibi olurken MSI Cubi NUC Serisi Mini PC bu yıl ilk kez verilen “Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülüne layık görüldü ve bir kez daha MSI’ın AI PC, içerik üretim ve oyun konularındaki liderliğini kanıtlamış oldu.

AI PC Alanında Dünya Lideri MSI COMPUTEX 2024’te “En İyi Seçim” Altın Ödülü Sahibi Oldu

“MSI pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Sam Chern, “COMPUTEX jürisinden aldığımız övgü için minnettarız. Ayrıca, sürekli güven ve destekleri için ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza özel teşekkürlerimizi de borç biliyoruz. MSI olarak kendimizi en yeni YZ teknolojilerini ve yenilikçi konseptleri ürünlerimize entegre etmeye adamış olarak en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çabalıyoruz. Bu ödüller sadece geçmiş başarılarımızı takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki AI PC geliştirmelerimiz için de bir teşvik niteliği taşıyor. Yenilik ve mükemmeliyet ilkelerini sürdürmeye devam edecek, ürün kalitesi ve hizmet seviyelerini sürekli olarak iyileştirecek ve sektöre çığır açan teknoloji ve çözümleri getirmeye devam edeceğiz“, dedi.

Altın Ödül: MSI Prestige 16 AI Evo Slim AI Laptop

MSI Prestige 16, sektörde olağanüstü taşınabilirlik, güvenlik ve bağlantı özelliklerini bir arada barındıran tek 16 inç laptop olma özelliğini taşıyor. Yalnızca 1.5 kg ağırlığındaki bu cihaz, benzer boyuttaki modellere kıyasla en az %30 daha hafif; bu da taşınabilirliği önemli ölçüde arttırıyor. Taşınabilirliği belirleyen kritik faktörlerden biri de batarya ömrü. Prestige 16, 99.9WHr kapasite ile sektörün en büyük bataryasına sahip ve 19 saate kadar çalışma olanağı sunabiliyor.

Ultra hafif kasası içinde en taşınabilir 16 inçlik laptop olarak kabul ediliyor. Profesyoneller ve iş kullanıcıları düşünülerek tasarlanan Prestige 16, mükemmel güvenlik özellikleri de sunmakta: Donanımsal şifreleme sağlayan fiziksel bir TPM yongası ile donatıldı. Prestige 16 ayrıca benzersiz bir özellik olarak meraklı gözlere karşı Tobii Aware gözetleme önleyici hizmeti ve yüz tanıma ve parmak izi taraması ile entegre çift Windows kimlik doğrulaması ile geliyor, bu da onu sektörün en güvenli 16 inçlik laptopu yapmakta.

Kategori Ödülü: MSI Claw Taşınabilir Oyun Konsolu

MSI Claw, taşınabilir oyun deneyiminde yeni bir çağ başlatan bir mobil oyun cihazıdır. Intel® Core™ Ultra işlemciler ve Intel® XeSS teknolojisi ile güçlendirilen Claw, AAA oyunlarda bile akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Güçlü HyperFlow soğutma sistemi, 53WHr güçlü batarya kapasitesi ve Thunderbolt 4 bağlantısı bir araya geldiğinde oyuncular için mükemmel bir taşınabilir konsol haline gelir.

Claw ayrıca oyun seçeneklerini Windows ve Android mobil oyunları da içerecek şekilde genişleten MSI APP Player yazılımını destekler. Ergonomik tasarımı ile Claw, çeşitli el boyutlarına rahatça uyum sağlar ve oyun deneyimini geliştirir. 120 Hz yenileme hızına sahip 7 inç Full HD dokunmatik ekranı ile görsel olarak çarpıcı ve hızlı tepki veren bir oyun ortamı sunar. Özetle MSI Claw gelişmiş teknolojisi, ergonomik tasarımı ve güçlü performans özellikleri ile oyun dünyasına çığır açan bir katkı yaparak benzersiz bir taşınabilir oyun deneyimi sunar..

Kategori Ödülü: MSI GeForce RTX™ 4090 24G SUPRIM FUZION Ekran Kartı

MSI SUPRIM FUZION ekran kartları, hava soğutmanın kurulum kolaylığını sıvı soğutmanın termal özellikleriyle olarak birleştiren hibrit bir AIO sıvı soğutmaya sahiptir. Yüksek performans, verimli ısı dağıtımı, kolay kurulum ve kullanıcıların gelişen YZ uygulamalarını kullanmak için ihtiyaç duydukları gereksinimleri karşılamak için yenilikçi çözümler sunar. Bu ekran kartı, NVIDIA GeForce RTX 4090 serisi GPU ile donatılmıştır ve MSI’ın patentli sıvı soğutma tasarımıyla ekran kartının genel performansını arttırır. Kısa boru kullanılan su hattı, sıvı dolaşımını iyileştirmek için basıncı arttıracak şekilde özel olarak tasarlandı. Düşük profilli pompa, soğutucu içinde daha fazla hava akışı için boş alan sağlar ve mikro kanatlı bakır taban GPU’dan gelen ısıyı etkili bir şekilde toplar.

Üç ek rezervuarı ile SUPRIM FUZION, standart radyatörlere kıyasla yaklaşık %18 daha fazla soğutma kapasitesi sunarak sıvı dolaşım yeteneğini geliştirir. Radyatör, ısı alışverişini hızlandırmak için soğuk akış bölümünde daha yoğun ve ısı dağılım bölümünde daha seyrek kanatlarla tasarlanmıştır. Hava akımı, anormal titreşimleri ve gürültüyü düşük tutan özel oluklu kanatlara sahip fanlar tarafından oluşturulur. Bu yenilikçi teknolojiler, SUPRIM FUZION serisinin gelişmiş soğutma yeteneklerini arttırarak oyun deneyimini geliştirir ve YZ tabanlı görevlerde verimlilik ve performans artışı sağlar.

Kategori Ödülü: MSI Modern AM273Q AI Serisi All-in-One PC

MSI Modern AM273Q AI Serisi All-in-One PC, 27″ IPS WQHD paneli ve Intel® AI boost NPU işlemcisi ile COMPUTEX 2024 En İyi Seçim ödülüne layık görüldü. Bu PC birkaç yenilikçi özelliği ve çevre dostu bir tasarıma sahip. Modern AM273Q AI serisi, PCR (Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş) plastik malzemelerle çevre dostu paketleme süreçleri kullanılarak üretildi. Özel Power Meter uygulaması tek tıklama ile güç tasarrufu, karbon emisyonları bildirimleri ve enerji tüketim hesaplamaları yaparak kullanıcıya daha yüksek enerji verimliliği ile çalışma fırsatı veriyor.

EyesErgo teknolojisi ergonomik stand opsiyonu ile kullanıcının göz sağlığını korumaya yardımcı olurken MSI Instant Display teknolojisi Thunderbolt 4 ve HDMI-in portları ile Modern ＡM273Q AI serisini bilgisayarı açmak zorunda kalmadan doğrudan bir monitör olarak kullanma olanağı sunmakta. Ayrıca 4 görüntü çıkışı ve kart okuyucu ile üretkenliğinizi arttırıyor. Dahili Full HD kapanabilir web kamerası kullanıcılara gelişmiş gizlilik özellikleri sağlıyor. Kolay bakım sunan tasarımı ile kullanıcılar 2.5″ HDD/SSD depolama cihazlarını zahmetsizce yükseltebilirler. Modern AM273Q AI serisi, sıradışı performans arayan çevreye duyarlı kullanıcılar için mükemmel bir seçim. Kullanıcılara daha ufak yerde daha çok iş başarma olanağı sunuyor.

Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülü: MSI Cubi NUC Serisi Mini PC

MSI Cubi NUC 1MG ve MSI Cubi NUC 13MQG serisi Mini PC kompakt, enerji verimli, FSC sürdürülebilir malzeme ile COMPUTEX 2024’te Sürdürülebilir Teknoloji Ödülü ve Red Dot 2024 tasarım ödülü kazandı. Atıkları azaltmak amacıyla PCR (Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş) plastik malzemelerle, geri dönüşümlü hamur kalıplama yöntemi kullanılarak üretildi. Ödül sahibi Cubi serisi, üretkenliği artırmak için tek tıklamayla enerji tasarrufu düğmesi, karbon emisyonları göstergesi ve enerji maliyeti hesaplamalarını destekleyen özel Power Meter uygulaması gibi birkaç yenilikçi çevre dostu özellik sunar.

Mini PC ayrıca Thunderbolt 4 ile dört ekran desteğine sahiptir ve özel MSI Power Link işlevi ile gelir. Bu özellik, Cubi NUC sersini monitör arkasına monte etmeyi tercih eden kullanıcılar için seçili MSI monitörlerde güç düğmesinin aynı zamanda Cubi NUC cihazını da açmasını sağlar. Ayrıca, Cubi NUC serisi çift 2.5G LAN ve DDR5 bellek ile donatılmıştır. Cubi NUC 13MQG üzerindeki güvenlik arttırıcı tasarım daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan vPro teknolojisini destekler. Cubi NUC serisi, MSI’ın çevresel sorumluluk ve teknolojik yenilikçilik konusundaki kararlılığının bir ifadesidir.