Mozilla, YouTube kullanıcılarından önerilerini bağışlamalarını istiyor

YouTube, opak öneri algoritması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Bazı araştırmacılar, video uygulamasının algoritmik önerilerinin çok sık komplo teorilerine yöneldiği ve bu durumun özellikle genç kullanıcılar için tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Şirket, bu durumu düzelteceği hakkında söz verdi ancak Mozilla gibi eleştirmenler, bu iddiaların desteklenmediğini düşünüyor. Son geliştirilen projenin bunu değiştirebileceği düşünülüyor. Tarayıcı üreticisi, araştırmacıların ve diğerlerinin video platformunun algoritmasını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına YouTube kullanıcılarının önerilerini “bağışlamalarına” olanak tanıyan yeni bir uzantı sundu.

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Mozilla RegretsReporter uzantısı ne sunuyor?

RegretsReporter adlı tarayıcı uzantısı, hem Chrome hem de Firefox için kullanılabiliyor ve YouTube izleyicilerinin, anonim olarak kendi video önerilerini dışarıdaki uzmanların incelemelerine sunuyor.

Şirketin Savunuculuk Başkan Yardımcısı Ashley Boyd bir blog gönderisinde “Siz YouTube’da gezinirken uzantı, ne izlediğiniz veya aradığınız hakkında herhangi bir bilgi toplamadan platformda ne kadar zaman harcadığınızla ilgili verileri otomatik olarak gönderecek” diyor. Kullanıcılar, gördükleri rahatsız edici önerileri bildirmeye ve buna yol açan içerik türünü açıklamaya teşvik edilecektir. Boyd, topladığı verilerin anonim hale getirileceğini ve “kullanıcıların tanımlanma riskini en aza indirecek şekilde” dışarıdaki uzmanlarla paylaşılacağını belirtiyor.

Uygulama neyi hedefliyor?

Boyd’a göre nihai hedef, ne tür içeriğin YouTube’u şiddet içeren, ırkçı veya komplocu içerikler önermeye yönelttiğini daha iyi anlamak ve bu önerileri tetikleyebilecek kalıpları belirlemektir. Mozilla daha sonra bulgularını herkesin inceleyebilmesi için kamuya açık olarak paylaşacak

Araştırmacıların veya gazetecilerin birkaç modeli bile tespit etmesine yardımcı olunabilirse, YouTube’un tavsiyelerini düzeltme vaatlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir.