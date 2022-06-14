Açık kaynaklı Thunderbird e-posta istemcisinin geliştiricileri, bugün açık kaynaklı Android e-posta uygulaması K-9 Mail‘in tüm haklarını satın alarak bu uygulamanın yerini alacağını duyurdu.

Thunderbird ürün ve iş geliştirme müdürü Ryan Lee Sipes, Mayıs 2022’de Thunderbird’ün yakında Android için kullanılabilir olacağını doğruladı. Thunderbird, şimdiye kadar yalnızca masaüstü işletim sistemleri için mevcut olduğundan, sürüm bir boşluğu dolduracaktır. Android sürümü, Thunderbird kullanıcılarının masaüstü sürümleri ve mobil Android cihazları arasında verileri senkronize etmelerini sağlayacak.

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Sıfırdan bir Android e-posta istemcisinin geliştirilmesi, ekibin tartıştığı seçeneklerden biriydi, ancak bu, önemli ölçüde çaba ve kaynak gerektirecek büyük bir proje olurdu. Android için mevcut bir açık kaynaklı e-posta projesiyle işbirliği yapma fikri, Sipes’in K-9 Mail proje yürütücüsü Christian Ketterer ile potansiyel işbirlikleri hakkında konuşmaya başladığı 2018’de ortaya çıktı.

Sipes’e göre K-9 Mail “Thunderbird’ün açık standartları kullanma, kullanıcıya saygı duyma ve ileri düzey kullanıcılara benzersiz özelleştirme olanağı sağlama değerleriyle mükemmel bir uyum içindedir”. Ketterer, “mobil platformlardaki uzmanlığını ve deneyimini de beraberinde getiren” Thunderbird ekibine ve K-9 Mail uygulamasına şimdiden katıldı.

Thunderbird, iyileştirilmiş bir hesap kurulumu, Thunderbird’ün son bir güncellemede aldığı bir şey, iyileştirilmiş klasör yönetimi, mesaj filtreleri için destek ve masaüstü ve masaüstü arasında veri senkronizasyonu seçeneği de dahil olmak üzere “finansal ve geliştirme kaynaklarını K-9 Mail’i geliştirmeye ayıracak”. Ekip, 2023 Yazında senkronizasyon desteği sunmayı umuyor.

K-9 Mail, sonunda Android için Thunderbird’e dönüşecek, ancak bu bir gecede olmayacak. İstemci, Thunderbird ile uyumlu hale getirmek için görsel değişikliklerden geçecek.

K-9 Mail kullanılabilir durumda kalır, ancak onu yükleyen kullanıcılar, e-posta uygulamasını Thunderbird’ün markası ve özellik seti ile yakından uyumlu hale getirmek için önümüzdeki aylarda ve yıllarda dönüşümler yaşayacaklardır.

En son arayüz güncellemesi karışık incelemeler gördü. Uygulamada birden fazla e-posta hesabı kullanan bazı kullanıcılar, kullanımı daha az sezgisel bulduklarını belirtti. Diğerleri açık kaynak yapısını sever ve bu gelişme bağışlarla finanse edilir.

Mevcut bir uygulama ve geliştirici ile güçlerini birleştirmek birçok düzeyde anlamlıdır. K-9 Mail zaten mevcut ve Thunderbird gibi görünmesi ve hissettirmesi daha az zaman alacak. Sıfırdan bir uygulama oluşturmak daha fazla kaynak ve daha fazla zaman alacaktır ve ilk sürümde beklenen belirli özellikler yoksa kullanıcılar muhtemelen mutsuz olacaktır. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.