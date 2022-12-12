Bir web geliştiricisinin keşfine göre Mozilla, Firefox’un Android sürümüne bir pdf görüntüleyici ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların önce pdf dosyalarını indirmeleri ve ayrı bir programla açmaları ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Web geliştiricisi Sören Hentschel, pdf görüntüleyicinin Android için Firefox’un Nightly sürümüne bir seçenek olarak dahil edildiğini belirtti. Geliştirici, bu uygulamanın şu anda masaüstü sürümüne çok benzediğini ve henüz kararlı sürümde kullanıma hazır olmadığını söyledi. Bu özellik PDF’leri tarayıcıda görüntülemek için Mozilla tarafından geliştirilen bir teknoloji olan pdf.js temelinde çalışıyor.

Mozilla, pdf görüntüleyiciyi tarayıcının Android sürümüne entegre etme konusunda henüz bir şey açıklamadı. Nightly özellikler genellikle tarayıcının kararlı sürümüne daha sonraki bir tarihte gelir, ancak bu aylar sürebilir. Android için Firefox artık pdf dosyalarını indiriyor, ardından kullanıcıların bunu telefondaki başka bir programda açması gerekiyor.

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İçindekiler Firefox performans üzerine güncellemeler sunuyor

Firefox performans üzerine güncellemeler sunuyor

Firefox ayrıca 107 sürümünü de geçtiğimiz günlerde yayınladı. Önemli yeni özellikler içermeyen güncelleme, programın Linux sürümündeki ince ayarlara ve düzeltmelere ek olarak Intel işlemcilerde performans izleme için iyileştirmeler sunuyor.

Firefox 104’ten beri Windows 11 ve Apple M1 işlemcilerde mevcut olan Firefox’un yerel performans izleme özelliği, işlem ayrıntılarını daha derinlemesine görüntüleyebiliyordu. Şimdi, bu özellik Intel CPU’lara geliyor.