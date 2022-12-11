Twitter, Topluluk Notlarını küresel olarak tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha önce Birdwatch olarak bilinen bu özellik ilk olarak 2021 yılında eski CEO Jack Dorsey döneminde sosyal medya sitesinin yanlış bilgilerle mücadele etmesi için kullanılmaya başlanmıştı.

Community Notes (Topluluk Notları), yanıltıcı tweetleri çürütmek için kitle kaynaklı bir yaklaşım benimsiyor. Programın bir parçası olan moderatörler, “bağlam” eklemek için tweetlere notlar ekleyebiliyor. Düzenli kullanıcılar daha sonra bu bağlamı “yararlı” bulup bulmadıklarını oylayabiliyor. Bugünden önce notları sadece ABD’deki kişiler görebiliyordu. Twitter yakında diğer bölgelerden de katılımcılar eklemeye başlayacağını söylüyor.

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Beginning today, Community Notes are visible around the world 🌎🌍🌏 — Community Notes (@CommunityNotes) December 11, 2022

Şirketin şu anki sahibi Elon Musk, Topluluk Notları’nı “Twitter 2.0” vizyonunun kritik bir unsuru olarak konumlandırdı ve bu özelliğin “Twitter’da doğruluğu artırmak için bir oyun değiştirici” olacağını iddia etti.

Topluluk Notları’nın dünya çapında kullanıma sunulması, Twitter Blue’nun yeniden lansmanından bir gün önce gerçekleşti. Twitter, ücretli hesap doğrulama konusundaki felaketle sonuçlanan ilk denemesinin ardından, Cumartesi günü yenilenmiş abonelik hizmetini Pazartesi günü yeniden sunmaya başlayacağını duyurdu. Bu kez abonelerin, şirket hesaplarına mavi tik eklemeden önce doğrulama amacıyla bir numara vermeleri gerekecek. Ayrıca, kullanıcı adı, ekran adı ve profil fotoğrafını değiştiren kullanıcılar, Twitter hesaplarını incelerken mavi onay işaretlerini geçici olarak kaybedecekler.