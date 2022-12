Twitter, Topluluk Notlarını küresel olarak tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha önce Birdwatch olarak bilinen bu özellik ilk olarak 2021 yılında eski CEO Jack Dorsey döneminde sosyal medya sitesinin yanlış bilgilerle mücadele etmesi için kullanılmaya başlanmıştı.

Community Notes (Topluluk Notları), yanıltıcı tweetleri çürütmek için kitle kaynaklı bir yaklaşım benimsiyor. Programın bir parçası olan moderatörler, “bağlam” eklemek için tweetlere notlar ekleyebiliyor. Düzenli kullanıcılar daha sonra bu bağlamı “yararlı” bulup bulmadıklarını oylayabiliyor. Bugünden önce notları sadece ABD’deki kişiler görebiliyordu. Twitter yakında diğer bölgelerden de katılımcılar eklemeye başlayacağını söylüyor.

Beginning today, Community Notes are visible around the world 🌎🌍🌏

— Community Notes (@CommunityNotes) December 11, 2022