Movies Anywhere ile Kendi Film Kütüphanenizi Oluşturma İmkanı!

Disney’in Movies Anywhere adlı servisi sayesinde kullanıcıları dijital olarak bir film satın alarak, bu filmi desteklenen bütün uygulama ve servisler üzerinden izleyebiliyordu.

Fakat bu fikir yalnızca Disney filmleri için uygulanınca, Disney istediği başarıyı yakalayamadı ve büyük bir kullanıcı kitlesi yakalayamadı. Kullanıcıların isteklerine kulak açan Disney, beş büyük Hollywood Stüdyosu ve dört büyük dijital perakendeci ile anlaşarak, servisini geliştirmeyi hedefledi.

Movies Anywhere servisi artık, Sony Pictures Entertainment, The Walt Disney Studios (Disney, Pixar, Marvel ve Lucasfilm adlı şirketleri kapsıyor), Twentieth Century Fox Film, Universal Pictures ve Warner Bros. şirketlerden filmleri destekliyor. Amazon Video, Google Play, iTunes ve Vudu gibi dijital perakendeciler aracılığıyla satın alınan ve ya kod ile sahip olunan filmler servis tarafından destekleniyor. Ne yazık ki geçen ay yaptığı anons ile de Microsof’s Movies & TV Platform’dan desteğini çektiğini açıklayan Disney, bunun sebebini tam olarak belirtmedi.

Movies Anywhere şuanda toplam 7.300 adet dijital film kütüphanesi barındırmakta.Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister iseniz, Disney Movies Anywhere sitesini ziyaret edebilirsiniz.