Samsung, akıllı telefon dünyasında uzun süredir temkinli ilerlediği batarya teknolojilerinde bu kez ezber bozan bir adımın eşiğinde olabilir. Şirketin perde arkasında yürüttüğü çalışmalar, bugüne kadar alışık olunmayan ölçekte bir pil kapasitesini gündeme taşıdı. Henüz resmi bir doğrulama yok ancak ortaya çıkan bilgiler, dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor.

Samsung, iddialara göre batarya tarafında şimdiye kadarki en iddialı testlerinden birini gerçekleştiriyor. Şirketin batarya üretim kolu Samsung SDI, çift katmanlı silikon-karbon temelli yeni bir pil mimarisi üzerinde çalışıyor. Bu yapı, tek bir batarya yerine iki ayrı hücrenin üst üste yerleştirilmesiyle toplamda 20.000 mAh kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Samsung 20.000 mAh bataryasında biri 12.000 mAh, diğeri 8.000 mAh olmak üzere iki farklı hücrenin bir araya getirildiği belirtiliyor. Bu yaklaşım, telefonların gövdesini bir miktar kalınlaştırsa da, elde edilen kapasite günümüz standartlarının çok ötesine geçiyor. Test sonuçlarına göre bu prototip batarya, tek şarjla yaklaşık 27 saatlik ekran süresi sunabiliyor.

Şirket cephesinde asıl sorun ise uzun vadeli dayanıklılık. Yapılan bir yılı aşkın test sürecinde, yaklaşık 960 şarj döngüsü sonunda 8.000 mAh’lik hücrede ciddi bir şişme tespit edildi. Hücrenin kalınlığının 4 mm’den 7,2 mm’ye çıkması, bu teknolojinin henüz ticarileşmeye hazır olmadığını gösteriyor. Bu nedenle proje şimdilik geliştirme aşamasında tutuluyor.

Şirket, bugüne kadar amiral gemisi modellerinde dahi lityum-iyon bataryalardan vazgeçmeyerek daha muhafazakâr bir yol izlemişti. OnePlus ve Honor gibi markaların silikon-karbon bataryalarla kapasite yarışına girdiği bir dönemde, Samsung’un bu alanda geride kaldığı sıkça dile getiriliyordu. Ancak bu yeni testler, şirketin sessiz ama büyük bir hazırlık içinde olduğunu düşündürüyor.

Şirket için bu teknolojinin başarıya ulaşması yalnızca kendi cihazlarını değil, sektörü de etkileyebilir. Samsung SDI’nin batarya tedarikçisi olduğu diğer markalar da, ilerleyen dönemde bu yüksek kapasiteli pillerden faydalanabilir. Türkiye pazarı açısından bakıldığında ise, uzun pil ömrü sunan cihazların özellikle yoğun kullanıcılar için ciddi bir avantaj yaratacağı açık.

