Realme Watch S Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Realme, yeni akıllı telefonlarından ses aksesuarlarına kadar bir çok yeni ürününü IFA 2020‘de tanıttı. Bu ürünlerden biri de Realme Watch S Pro oldu. Samsung Galaxy Watch serisine benzeyen bu akıllı saat hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

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Watch S Pro tasarım detayları

MySmartPrice tarafından yapılan haberde Realme Watch S Pro hakkındaki yeni bilgiler ve görseller FCC veri tabanında yer aldı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere bu akıllı saat, Samsung Galaxy Watch ile ciddi benzerlikler taşıyor diyebiliriz. Saatin bir tarafında bulunan iki adet kumanda düğmesi ve tahmin edileceği üzere dönen kordon dikkat çeken detaylar arasında. Daha fazlası için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.

Realme Watch S Pro Teknik özellikleri

Aynı haber kaynağı tarafından paylaşılan bilgilerde FCC veri tabanında Watch S Pro ile ilgili bir kullanma kılavuzu bulunduğu belirtiliyor. Böylece bu akıllı saat ile ilgili bazı teknik özellikler de ortaya çıkmış oldu.

1.39 inç 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran.

ekran. 420 mAh kapasiteli batarya

Spo2 ve kalp atış sensörü

Realme’nin yeni akıllı saati kamera ve müzik kontrolü, adım sayar, uyku takibi, kalori hesaplama gibi özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Realme, geçtiğimiz haftalarda Watch S Pro’nun bu yılın 4. çeyreğinde Avrupa’da piyasaya çıkacağını, fiyatlandırma veya belirli bir çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeden doğrulamıştı.