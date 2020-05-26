Motorola RAZR 2 ile ilgili bazı teknik özellikler sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Motorola, ilk katlanabilir telefonu olan RAZR’ı piyasaya sundu. Bunun üzerinden uzun bir zaman geçmeden RAZR 2 modelinin de piyasaya sürüleceğini belirten Motorola, yeni katlanabilir cihazı için çalışmalara devam ederken; bazı detaylar şimdiden sızdırıldı. Bize kalırsa, RAZR 2 ile ilgili sızdırılan detaylar, cihazdan beklentilerimizin düşmesine yol açacak kadar hayal kırıcı durumda.

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Motorola RAZR 2 ile ilgili ilk sızıntılar neler

İlk RAZR modeli, Snapdragon 710 ile gelmesine rağmen, yüksek bir fiyat ile satışa sunulmuş idi. Hatta RAZR’ın rakibi olan Galaxy Z Flip, Snapdragon 855+ ile satışa sunularak; 2 model arasında ciddi anlamda performans farkı oluşmasını sağlamıştı. Motorola RAZR 2 için bu durum değişir mi diye bekler iken; RAZR 2’de de amiral gemisi bir işlemci kullanılmayacağını duyunca, beklentimizi bu sefer fiyatın daha düşük olması yönünde belirlememiz gerektiğine karar verdik. Eğer fiyat yeniden 1400 Dolar seviyelerinde olur ise, bu durumda bizce RAZR 2 ölü doğacak bir model olabilir.

Dedikodulara göre, Motorola RAZR 2 modelinde kullanılacak olan işlemci, Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisi olacak. Snapdragon 765, kötü bir işlemci olmasa da; bu demek oluyor ki RAZR 2, kendisinden çok daha önce piyasaya çıkan ve Qualcomm’un Snapdragon 855+ işlemcisini barındıran Samsung Galaxy Z Flip ile performans anlamında boy ölçüşemeyecek. Bu noktada, Motorola’nın odaklanması gereken parametre ise “fiyat” olacak.

Motorola RAZR 2 için beklenen Ram değeri ise 8 Gb olarak belirtiliyor; ek olarak da cihaz, 256 Gb dahili depolama kapasitesi ile desteklenecek. Batarya kapasitesi ise, 2845 mAh olarak karşımıza çıkacak. Z Flip’te ise bu değer, 3300 mAh. Üzgünüz ki muhtemelen RAZR 2’nin bataryası ile bir günü çıkarabilmek çok zor olacak. Kamera tarafında ise, 48 Mp ISOCELL Bright GM1 sensör bulunması bekleniyor. Arka tarafta bu kameraya ek başka bir kamera donanımı ise beklenmiyor. Ön tarafta ise 20 Mp özçekim kamerası bulunması bekleniyor. İşletim sistemi olarak ise cihaz, doğrudan Android 10 ile sunulacak. RAZR 2’nin ilk olarak Çin ve Kuzey Amerika pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Belki de cihaz nihai halini almadan bazı teknik özelliklerde değişiklikler gerçekleşecektir; fakat bizce mevcut teknik donanım ile, uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz sunulamaz ise RAZR 2 için işler çok zor olacak. Siz RAZR 2 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!