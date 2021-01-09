Motorola Moto G Play 2021 modeli duyuruldu

Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Play 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu serinin en düşük performanslı model olmasına rağmen uygun fiyatı ve güçlü bataryasıyla dikkat oldukça dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: MEB tablet dağıtımında 4. faza başladı

reklam

Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.

Tanıtılan üç yeni telefon arasında en düşük özelliklere sahip olan Moto G Play 2021, arkada 13 MP‘lik bir ana kamera, 2 MP‘lik derinlik sensörü olan ikili bir kamera tasarımı ile geliyor. Ön tarafında ise 5 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kameranın hemen altında ise bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alacak Motorola Moto G Play 2021, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Android 10 ile alıcılarının karşısına çıkacak olan Motorola’nın yeni akıllı telefonu, 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 170 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Motorola Moto G Play 2021 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü

Ön Kamera: 5 MP (f/2,2)

Batarya: 5.000 mAh,

Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Misty Blue ve Flash Gray

Boyutlar: 166,6 x 76 x 9,4 mm

Ağırlık: 204 gram

Fiyat: 170 dolar

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!