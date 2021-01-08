MEB tablet dağıtımında 4. faza başladı

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4. fazın başladığını açıkladı.

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Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

MEB Bakanı Selçuk, bugün başlayan 4’üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini ve 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayarların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi.

MEB: “ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor”

MEB Bakanı Ziya Selçuk, “İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz“ dedi.

Öncelikli hedeflerinin ‘Eğitimde Fırsat Adaleti‘ olduğunun altını çizen MEB Bakanı Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan (ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı) öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.

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