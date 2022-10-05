Lenovo’nun satın aldığı Motorola markasının yeni amiral gemisi telefonu X30 Pro ya da diğer ismi ile Edge 30 Ultra modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına bakıyoruz. Telefonu özel kılan noktası ise dünyanın ilk 200MP ana kameraya sahip olması. Yüksek kalitede fotoğraflar çekebilen telefon ayrıca 8K videoyu destekliyor. 144Hz OLED ekranı, 4610 mAh bataryası ve 125W hızlı şarjı destekliyor. Snapragon 8+ Gen 1, stereo hoparlör gibi önemli özellikleri de barındırıyor.

Bir amiral gemisinde olması gereken tüm özellikleri karşılayan Motorola X30 Pro’nun incelemesi yakında kanalda olacak, takipte kalın!

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