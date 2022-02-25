Snapdragon 8 Gen 1 ve 60MP Selfie Kameralı Motorola Edge 30 Pro Tanıtıldı!

Find X5 amiral gemisi serisini piyasaya süren Oppo‘nun yanı sıra, Motorola da Snapdragon 8 Gen 1 destekli Edge X30 akıllı telefonunu tanıttı. Lenovo‘nun sahibi olduğu şirket, geçen yıl Çin’de piyasaya sürülen Edge X30‘u küresel pazarlar için Moto Edge 30 Pro olarak yeniden markalaştırdı.

Moto Edge 30 Pro Teknik Özellikleri

Şirket, Çin’de amiral gemisi telefonunun iki çeşidini piyasaya sürmesine rağmen, ekran altı selfie kamera varyantı küresel pazarlara yolunu bulamadı. Yine de Moto Edge 30 Pro‘nun öne çıkan özelliklerinden biri ön taraftaki 60MP (f/2.2) delikli selfie kamera özelliğini sunması güzel bir detay.

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Cihazın ön tarafında 144Hz yenileme hızına ve 576Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.7 inç Full-HD+ OLED panel bulunuyor. Ekran 2400 x 1080p çözünürlük, 10 bit renk ve HDR10+ sertifikasını da destekliyor. Arkaya döndüğünüzde hap şeklinde bir kamera modülü, OIS ve çok yönlü PDAF özellikli 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensörü ile üçlü kamera gibi özellikleri içeriyor.

Moto Edge 30 Pro‘nun ön ve arka tarafında, güzel ekran için bile GG Victus korumasını atlayarak Corning Gorilla Glass 5 ekran teknolojisini barındıyor. Cihaz ayrıca sıçrama direnci için IP52 derecesine sahiptir.

Performans özelliklerine bakacak olursak Qualcomm‘un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, Moto Edge 30 Pro‘ya güç sağlıyor. Ayrıca 12 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB‘a kadar UFS 3.1 depolama alanı sunuyor. Cihaz ayrıca Android 12’yi çalıştıracak.

Moto Edge 30 Pro, 4.800 mAh pil kapasitesi ve USB Type-C bağlantı noktası aracılığıyla 68 W‘a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Motorola‘nın bir amiral gemisinde görmek harika olan 15W kablosuz şarjı da destekliyor. Cihaz, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere sahiptir. Çift SIM yuvası, 5G ağı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve NFC, bağlantı seçeneklerinede sahip.

Moto Edge 30 Pro, diğer teknolojilerin yanı sıra Snapdragon Spaces XR Geliştirici Platformu, Snapdragon Sound ve yeni tanıtılan Smart Stylus‘u destekleyen ilk cihazlardan biridir.