Elon Musk, NFT temalı yeni şarkısını satıyor

Son dönemlerde kripto paralarla gündem olan Elon Musk, paylaştığı bir müziği NFT aracılığıyla satacağını açıkladı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada heyecan yarattı.

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Elon Musk, bu kez de kripto para dünyasında son zamanların en popüler alanı olan NFT’lere el attı. Dün gece saatlerinde Twitter hesabından bir müzik paylaşan Musk, müziği NFT aracılığıyla satacağını söyledi.

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Bunun üzerine Beeple adıyla bilinen dijital artist Winkelmann, parça için 69 milyon dolar verebileceğini söyledi. Elon Musk’ın tweeti, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

NFT, açılımı ‘Non-Fungible Token’ olan bir kısaltma. Yani, takas edemeyeceğiniz /dönüştüremeyeceğiniz bir kripto varlık ya da para diyebiliriz. Bu NFT’ler; gerçek dünyadaki sanat eserlerin dijital dünyamızdaki bir yansıması olarak görülüyor.

Elon Musk tarafından paylaşılan söz konusu videoda; elektronik dans müziği eşliğinde bir NFT kupası göze çarpıyor. Uzay teması içinde bulunan kupanın üzerinde pek çok gönderme bulunuyor. Kupanın üst bölümü Ay olarak tasarlanırken, bu kripto paraların çok yükseleceği, ‘Ay’a gideceği savını destekliyor. Ayrıca alt tarafta bir köpek dikkat çekerken, bunun da Musk’ın Twitter hesabında sık sık bahsettiği kripto paralardan ‘Dogecoin’ olabileceği tahmin ediliyor.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Bu teknoloji, bugüne kadar da milyonlarca dolarlık satışların yaşanmasına yol açtı. Bunlardan bir tanesi, yalnızca 10 saniyelik bir videonun 6.6 milyon dolara satılmasıydı. Ayrıca Twitter kurucusu Jack Dorsey de kurduğu platformda yaptığı ilk paylaşımı, NFT aracılığıyla satmıştı.

Son olarak Musk’ın sevgilisi Grimes; mart ayının başında 6 milyon dolarlık birkaç parça NFT sanat ürünü sattı. Elon Musk bu videoyu ya da şarkıyı gerçekten satıp satmadığı henüz belirsizliğini korurken, şarkıyı kendisinin mi yoksa bir başkasının mı yaptığı da bilinmiyor.

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