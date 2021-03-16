Genel
Elon Musk, NFT temalı yeni şarkısını satıyor
Son dönemlerde kripto paralarla gündem olan Elon Musk, paylaştığı bir müziği NFT aracılığıyla satacağını açıkladı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada heyecan yarattı.
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Elon Musk, bu kez de kripto para dünyasında son zamanların en popüler alanı olan NFT’lere el attı. Dün gece saatlerinde Twitter hesabından bir müzik paylaşan Musk, müziği NFT aracılığıyla satacağını söyledi.
Bunun üzerine Beeple adıyla bilinen dijital artist Winkelmann, parça için 69 milyon dolar verebileceğini söyledi. Elon Musk’ın tweeti, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
NFT, açılımı ‘Non-Fungible Token’ olan bir kısaltma. Yani, takas edemeyeceğiniz /dönüştüremeyeceğiniz bir kripto varlık ya da para diyebiliriz. Bu NFT’ler; gerçek dünyadaki sanat eserlerin dijital dünyamızdaki bir yansıması olarak görülüyor.
Elon Musk tarafından paylaşılan söz konusu videoda; elektronik dans müziği eşliğinde bir NFT kupası göze çarpıyor. Uzay teması içinde bulunan kupanın üzerinde pek çok gönderme bulunuyor. Kupanın üst bölümü Ay olarak tasarlanırken, bu kripto paraların çok yükseleceği, ‘Ay’a gideceği savını destekliyor. Ayrıca alt tarafta bir köpek dikkat çekerken, bunun da Musk’ın Twitter hesabında sık sık bahsettiği kripto paralardan ‘Dogecoin’ olabileceği tahmin ediliyor.
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx
— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021
Bu teknoloji, bugüne kadar da milyonlarca dolarlık satışların yaşanmasına yol açtı. Bunlardan bir tanesi, yalnızca 10 saniyelik bir videonun 6.6 milyon dolara satılmasıydı. Ayrıca Twitter kurucusu Jack Dorsey de kurduğu platformda yaptığı ilk paylaşımı, NFT aracılığıyla satmıştı.
Son olarak Musk’ın sevgilisi Grimes; mart ayının başında 6 milyon dolarlık birkaç parça NFT sanat ürünü sattı. Elon Musk bu videoyu ya da şarkıyı gerçekten satıp satmadığı henüz belirsizliğini korurken, şarkıyı kendisinin mi yoksa bir başkasının mı yaptığı da bilinmiyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo5 resmi olarak tanıtıldı!
Vivo iQOO Neo5 modelinin lansmanı gerçekleşti. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylece kesinleşti.
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Vivo iQOO Neo5 Snapdragon 870 ile piyasaya çıkıyor!
Vivo amiral gemisi akıllı telefon rekabetine an itibariyle giriş yaptı. Firma, Neo serisinin yeni üyesini kullanıcılarının beğenisine sundu. Resmi tanıtımı gerçekleşen iQOO Neo5 modeli, bu yıl rekabette yerini alacak. Amiral gemisi özelliklere sahip olan akıllı telefon bizleri Snapdragon 870 işlemcisi ile karşılamakta. Aynı zamanda akıllı telefon oyun odaklı olacak. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı kapasitelerine sahip olacak cihaz, rakiplerine nazaran daha uygun fiyatıyla dikkat çekmekte. Akıllı telefonun 385 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı ortaya çıktı.
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Bununla birlikte diğer teknik özellikleri de belli olan Vivo iQOO Neo5, 6.62 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranında delikli tasarım kullanılmakta. Bir adet 16 MP değerinde ön kameraya sahip olan akıllı telefon arka tarafta ise dörtlü kamera kurulu ile kullanıcılarını karşılıyor. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu bataryaya ise 65W‘lık hızlı şarj desteği eşlik etmekte. Ancak firmadan gelen açıklamaya göre kutu içeriğinde yer alan adaptör 45W‘lık bir destek sağlamakta. Siyah, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak akıllı telefon için ilk satışlar 22 Mart‘ta başlayacak.
Diğer
Alienware ile Riot Games arasındaki ortaklık sona erdi!
Alienware Riot Games ile olan ortaklığını sonlandırdı. Bu duruma gerekçe olarak Riot Games için açılan cinsel taciz davaları gösteriliyor.
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Alienware, cinsel taciz iddiaları nedeniyle anlaşmayı sona erdirdi!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir olayın sahne aldığı piyasada son olarak cinsel taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Riot Games‘in CEO‘su Nicolo Laurent asistanına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile davalık oldu. Bununla birlikte cinsiyetçi davranış konusunda da firmanın başı geçmişte çok ağrıdı. Üst üste gelen bu olayların ardından, firma ile ortaklık yürüten Alienware‘ın anlaşmayı sona erdirdiği ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı resmi bir açıklama Alienware cephesinden gelmedi. Ancak Riot Games, firmanın artık yeni etkinliklerde yer almayacağını hayranlarına duyurdu. Tam anlamıyla iptal sebebi açıklanmazken firmanın bu davalardan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sıkıntılı günler geçiren Riot Games‘in bir sonraki hamlesi ise merakla bekleniyor. Firma son olarak şirket içi cinsiyetçi tutumla alakalı 2019’da davacılara 10 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Şimdi de CEO‘su ile başı dertte olan firmanın bu durum karşısında ne yapacağı henüz belli olmadı. Bakalım Alienware gibi başka firmalardan benzer aksiyonlar gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Ford Otosan’dan Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı
Türk otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirmeyi öngördüğü 2 milyar euroluk (20,5 milyar TL) yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu.
Bakmakta fayda var: Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda açığa kavuştu.
Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel, şarjlı ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilerle buluşacak. Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilmesi plan dahilinde.
Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak. Bugün açıklanan 1,4 milyar € tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi hedefler arasında.
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç: Ford Otosan’ın ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte
Ali Y. Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle belirtmek isterim ki; pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Ayrıca bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin – bataryası dahil – ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ek olarak ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra; oluşturulacak ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz” dedi.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Elon Musk, NFT temalı yeni şarkısını satıyor
Alienware ile Riot Games arasındaki ortaklık sona erdi!
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