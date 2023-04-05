Motorola telefon işini ciddiye almaya başladı. Bir dönem orta segmente odaklanan firma şimdilerde amiral gemisi modellerini tanıtıyor. Bugün ise Moto X40’ın küresel sürümü olan Motorola Edge 40 Pro resmi olarak tanıtıldı. Özellikleri ile dikkat çeken telefona gelin yakından göz atalım.

Telefonda bizi 6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 10 Bit renk derinlikli 165Hz tazelemeli Dolby Vision destekli OLED ekran karşılıyor. Telefonunun kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini görünüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon kamerası ile de çok iddialı.

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Telefonun arkasında 50MP ana kamera, f/1.8 diyafram, 50MP 114 derece ultra geniş otomatik odaklı kamera, 2.5cm makro seçeneği, f/2.2 diyafram, 12MP f/1.6 diyafram ile 2X portre telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 60MP ön kamera bulunuyor.

Kutusundan 125W hızlı şarj destekli 4.600 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu telefon 1.000 dolar gibi bir fiyata sahip olacak. Türkiye pazarını pas geçecek olan Edge 40 Pro‘ya bakalım Xiaomi, Vivo ve OPPO gibi isimler nasıl karşılık verecek?

İçindekiler Motorola Edge 40 Pro özellikleri

Motorola Edge 40 Pro özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 10 Bit renk derinlikli 165Hz tazelemeli Dolby Vision destekli OLED ekran

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

12 GB LPDDR5X RAM

256 GB UFS 4.0 depolama

Android 13

50MP ana kamera, f/1.8 diyafram, 50MP 114 derece ultra geniş otomatik odaklı kamera, 2.5cm makro seçeneği, f/2.2 diyafram, 12MP f/1.6 diyafram ile 2X portre telefoto kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 60MP ön kamera

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 4 mikrofon

Suya ve toza dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 161,3×74×8,59 mm; Ağırlık: 199g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Tip-C, NFC

125W hızlı şarj destekli 4.600 mAh kapasiteli batarya