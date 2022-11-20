Motorola, son zamanlarda aldığı tüm sertifikalara bakılırsa muhtemelen çok yakında bir dizi yeni akıllı telefon duyuracak. Sözde Motorola Edge 40 Pro, bu ay TENAA ve FCC’den geçti ve buna muhtemelen bu cihazla birlikte Motorola Edge 40 da tanıtılacak. Bugün cihazların 3C ve TENAA listeleri ortaya çıktı ve üçüncü bir Motorola akıllı telefonun olduğu öne sürüldü.

Her iki belgede de telefon XT2335-3 olarak geçiyor. Her zamanki gibi 3C listesi pek bir şey göstermiyor ancak TENAA’nın birkaç önemli sızıntısı var. Ekran 720 x 1600 piksel çözünürlükte 6,5 inçlik bir IPS LCD bir ekran. Yonga seti 2.2 GHz’de çalışan ana çekirdeklere sahip isimsiz sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip.

Telefon 4GB, 6GB, 8GB ve 12GB bellek ve 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB depolama varyantlarıyla gelecek. Bu yapılandırmalar, düşük bütçeli bir akıllı telefon için fazlalık gibi görünüyor. 5.000 mAh pil, tüm bu donanıma güç sağlayacak.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve o ana kameraya eşlik eden 2 MP çözünürlükte bir ikinci kamera bulunuyor. Ön tarafta ise cihaz, 8 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olacak.