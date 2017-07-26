Motorola, bu ay başında Gana’da düzenlediği etkinlikte 360 derece çekim yapabilen Moto Mod destekli kamerasını duyurmuştu.

Motorola’nın yeni kamerası Moto 360 Camera, 10 Ağustos tarihinde Moto Z2 Force Edition ile birlikte satışa çıkacak ve 299$’dan satılacak. Kamera, Z2 Force Edition da dahil olmak üzere bütün Moto Z modeli akıllı telefonlar ile kullanılabilecek.

Cihazın üzerinde iki tane 13 megapiksel büyüklüğünde kamera yer alıyor. Kamera 4K çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında 360 derecelik videolar çekebiliyor. Kamera üzerinden sosyal medya sitelerinde canlı yayın yapmak da mümkün olacak.