Honor, popüler akıllı telefonu Honor Magic 6 RSR Porsche Design için yeni bir renk seçeneği ile gündeme geldi. Şirket, cihazın pembe renkli versiyonuna dair ipuçları verdi. Agate Grey, yani gri ve Frozen Berry Pink, yani mor renk seçeneklerinin ardından pembe modelin küresel pazarda yer alacağı belirtiliyor. Honor Magic 6 RSR Porsche Design pembe rengi ile ateş ediyor.

İçindekiler Honor Magic 6 RSR Porsche Design Pembe Renk Seçeneğiyle Küresel Pazarda

Honor Magic 6 RSR Porsche Design Pembe Renk Seçeneğiyle Küresel Pazarda

Honor’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Honor Magic 6 RSR Porsche Design’ın şık ve estetik tasarımının Porsche Taycan elektrikli spor otomobilinden ilham aldığı belirtiliyor. Cihazın tasarımında klasik flyline yapısı ve Stuttgart’tan gelen renk paletlerinin buluştuğu ifade edilirken, en son teknoloji ve tasarımın mükemmel bir birleşimi olduğu vurgulanıyor.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design, büyüleyici bir kavisli 6,8 inç OLED ekranla geliyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve HDR içeriği görüntülerken 1800 nit tepe parlaklığına kadar ulaşabilen ve yerel olarak 5000 nit’e kadar parlaklık verebilen bir özelliğe sahip.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alırken, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 üzerinde çalışıyor. 1TB dahili depolama alanı ve 24GB RAM ile donatılan telefon, fotoğrafçılıkta üst düzey bir deneyim sunuyor. Arka tarafta OIS’li 50MP geniş açılı kamera, OIS’li 180MP periskop telefoto kamera ve 50MP ultra geniş açılı kameranın yer aldığı üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ayrıca, ön tarafta 50MP geniş açılı bir selfie kamerası bulunuyor.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design, 5600mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sunarken, 80W Honor SuperCharge kablolu ve 66W Honor Wireless SuperCharge teknolojisiyle hızlı şarj imkanı sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların cihazlarını daha kısa sürede şarj etmelerine olanak tanıyor.

Honor’un yeni pembe renk seçeneğiyle genişlettiği Magic 6 RSR Porsche Design serisi, kullanıcılara tarz ve teknolojiyi bir arada sunmayı hedefliyor. Henüz küresel pazarda yer almayan pembe modelin, tüketiciler arasında heyecanla beklenen bir seçenek olduğu belirtiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni modelin pembe renk seçeneği nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!