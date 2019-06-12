Moto Z4 aktif stylus desteğine sahip olacak!

Moto Z4 aktif stylus desteği ile kullanıcılarına küçük çaplı süpriz yaşatmayı hedefliyor olabilir. Destekle beraber yazım hissiyatı kuvvetli bir kalem cihaza dahil edildi.

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Gerçekten Moto Mod ekosistemine girmediğiniz takdirde, Moto Z4 çokta ilginizi çekmeyecektir. Sonuçta OnePlus fiyatına yakın fakat orta segment bir cihazla karşı karşıyayız.

Bir Reddit kullanıcısı, Motorola‘nın internet sitesinde Z4‘ün özelliklerine baktığı zaman bir detay fark ediyor. Motorola cihazın “Microsoft‘un aktif stylus protokolüyle uyumlu olduğunu” açıkça belirtmiş. Bir başka kullanıcı ise, “Surface Pen kusursuz yazım deneyimi sunuyor. Kalemin tüm fonksiyonlarının cihazla kulanılması mümkün.” diye aktardı.

Motorola’nın Moto Z4‘e neden benzersiz bir özellik eklediğini ve bunu ön plana çıkarma gereksinimi duymadığına anlam veremedik. Belki şirket bir noktada cihaza stylus desteği kazandıracak Moto Mod yayınlayacaktır.