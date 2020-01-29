Moto G8 Power ve Moto G8’in özellikleri sızdırıldı!

Motorola geçtiğimiz yıl Moto G8 Play ve Moto G8 Plus‘ı tanıttı ancak henüz G7 serisinde bulunan vanilla ve power versiyonu görmedik. Şimdi ise XDA-Developers, telefonların geleceğini ve temel özelliklerini ortaya koydu.

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Moto G8 Power ve Moto G8’in özellikleri neler?

Her iki telefonda Snapdragon 665‘ten gücünü alacak. Moto G8, önde delikli bir selfie kamera tasarımıyla birlikte 6.39 inçlik HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. LCD bir ekrana sahip olması muhtemel görünüyor. Parmak izi okuyucunun ise arka tarafta olması bekleniyor. Moto G8‘in arkasında üç kamera olacak. 16 MP büyüklüğünde f/1.7 lensli bir ana kamera, makro çekimler için 2 MP f/2.2 lensli makro kamera ve son olarak 8 MP ultra geniş açılı bir kamera olacak. Ön tarafta da 8 MP f/2.0 diyafram aralığına sahip bir selfie kamera olacağı tahmin ediliyor. Moto G8 tahminen 4000 mAh‘lik 10W ile şarj olabilen bir pil ile gelecek.

Moto G8 Power tarafında ise daha uzun bir pil süresi alabilmek için 5000 mAh ve 18W‘lık Quick Charge 3.0 şarj ile gelmesi bekleniyor. Aynı Moto G8 gibi tek bir delme deliği şeklinde kamera tasarımı olması bekleniyorken, LCD 6.36 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Telefonun dörtlü bir kamera sistemi olacağı biliniyor. Moto G8 kamerasına ek olarak fazladan 8 MP ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir telefoto kamera olacak.