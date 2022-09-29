Bugün erken saatlerde, Moto G72 adlı yaklaşan Motorola akıllı telefonu bir e-ticaret web sitesi listesi aracılığıyla sızdırıldı. Yine bugün cihaz Geekbench’te göründü. Şirket yeni cep telefonunu yakında piyasaya sürecek. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Moto G72 Cihazının GeekBench Puanı ve Daha Fazlası

Listelemeye göre, Moto G72, 2GHz hızlı altı çekirdek ve 2.2GHz hızlı iki çekirdekten oluşan sekiz çekirdekli bir işlemci ile geliyor. Bu işlemcinin MediaTek Helio G99 olduğu düşünülüyor. Öte yandan cihazın iki farklı bellek kapasitesi ile gelmesi muhtemel. Veri tabanında 6GB RAM seçeneği gösterilen telefonun, ayrıyeten 8 GB değerinde başka bir harici bellek ile de gelebilir. Bu iki farklı RAM seçenekleri 128 GB dahili hafıza ile güçlendirilmiş.

Yazılım konusunda ise cihaz Android 12 tabanlı bir işletim sistemi çalıştırıyor. Benchmark sonuçlarına bakıldığında, akıllı telefonun Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 534 ve çok çekirdek testinde 1781 puan aldığını görüyoruz. Listeleme akıllı telefon hakkında başka herhangi bir ayrıntı ortaya koymuyor, bu yüzden şimdiye kadar bilinenlere de bir göz atalım.

Moto G72 Cihazı Hakkında Söylentiler ve Sızıntılar

Moto G72, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inçlik bir pOLED ekrana sahip olacak. Geekbench verilerine ters düşse de bazı söylentiler cihazın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geleceğini iddia ediyor. G99 işlemcisinden güç alan Motorola G72, depolama alanını microSD kartlar ile büyütebilecek.

Kamera tarafında cihaz, 108MP birincil kamera, 8MP ultra geniş ünite ve 2 MP makro sensöre ev sahipliği yapacak. Özçekimler ve görüntülü aramalar için 16MP’lik bir ön kamera ile gelmesi de konuşulanlar arasında. Cihazda 33W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil bulunacak. Diğer özellikler arasında ise Dolby Atmos ayarlı hoparlörler, çift SIM desteği, Bluetooth 5.1, NFC ve parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Bununla beraber söylentiler akıllı telefonun 3 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacağını işaret ediyor. Gelişmeler için takipte kalın !

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