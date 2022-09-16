Söylentilerin ardından Motorola, e22i ile birlikte şirketin e serisindeki en son bütçeli akıllı telefonu olan moto e22‘yi resmi olarak tanıttı. Telefonlar, 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ LCD ekrana sahiptir, MediaTek Helio G37 işlemci ile beraber gelen, 16MP arka kameraya ve 2MP derinlik sensörüne sahiptir. Ek olarak 5 MP ön kameraya sahiptir.

Moto e22 ve Moto e22i özellikleri

Moto’nun en yeni e-serisi akıllı telefonları, 90 Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı ve su damlası çentiği ile gösterişli 6,5 inç HD+ ekran paneline sahiptir. Teknik detaylara bakacak olursak, bu akıllı telefonlar IMG PowerVR GE8320 GPU ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli MediaTek Helio G37 işlemciye sahip.

Moto’nun yepyeni e-serisi akıllı telefonları, 2MP derinlik sensörü ile birlikte 16MP kamera ile geliyor. Ön tarafa gelecek olursak 5 MP kameraya sahip. Moto e22 ve Moto e22i, 4020mAh pil kapasitesine sahip ve 10W şarj desteği ile donatılmıştır.

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Akıllı telefonlar 172 gram ağırlığında ve 163,95 x 74,6 x 7,99 mm ölçülerinde. Motorola, bu akıllı telefonların her ikisini de Type-C bağlantı noktası, özel bir mikro SD kart yuvası ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile donattı.

Moto e22, Android 12 tabanlı MyUX’u çalıştırırken, e22i, Android 12 Go Edition ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu cihazların bağlantı seçenekleri arasında Çift SIM, 4G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5 ve GPS bulunuyor.

Fiyatlandırma

Moto e22 139,99 Euro

Moto e22i 129,99 Euro