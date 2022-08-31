Motorola, bu yıl yeni E22 isimli akıllı telefon serisini Avrupa’da sessizce tanıttı. En çok dikkat çeken telefonlardan biri olan E22s modeli ise Mart ayında duyurulan Moto G22 cihazına çok benzetildi. Yeni E22s’in teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

Moto E22s Bilinen Tüm Özellikleri

Moto E22s, 6,5 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip. Kamera delikli ekran, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sağlayabiliyor. Ekran ayrıca 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Android 12 ile çalışan cihaz gücünü MediaTek Helio G37 yonga setine borçlu. Yeni E22s telefonunda 4 GB RAM, 64 GB yerel depolama ve bir microSD kart yuvası mevcut. Güvenlik tarafında cihaz, Yana bakan parmak izi tarayıcı ve yüz kilidi açma teknolojilerinden ikisini de bünyesinde barındırıyor.

E22s, 8 megapiksellik ön kameraya sahip. Telefon arkada 16 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile geliyor. Cihaz pil tarafında 5.000 mAh batarya ile destekleniyor. Motorola’nın yeni cep telefonu 163.95 mm boy ve 74.94 mm genişlik ve 8.49 mm kalınlıkta. Yeni ürünün ağırlığı ise 185 gram.

Moto E22s fiyatı

Moto E22s’in fiyatı şimdilik 159 Euro. Telefon Eco Black ve Arctic Blue olmak üzere iki farlı renkte gelecek.

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